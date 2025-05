Lula é atendido em hospital com crise de labirintite

Foto: FCO FONTENELE Presidente Lula ficou de repouso após exames realizados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se sentiu mal na tarde desta segunda-feira, 26, e foi levado ao hospital Sírio-Libanês, em Brasília, para exames. Segundo boletim médico divulgado às 19 horas, quando ele já havia deixado a unidade hospitalar, o presidente apresentou um "quadro de vertigem, com diagnóstico de labirintite".

Lula foi liberado pelos médicos com a recomendação de repousar no Palácio da Alvorada pelo restante do dia. Os exames de sangue e imagem, de acordo com o boletim, "estavam dentro da normalidade". A equipe responsável pelo acompanhamento do presidente é liderada pelos médicos Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.

Em fevereiro, Lula passou por exames de check-up anual que apontaram que ele "estava ótimo", segundo Kalil. Em dezembro do ano passado, ele foi submetido a uma cirurgia de emergência para drenar uma hemorragia intracraniana, ocasionada por uma queda no banheiro do Alvorada meses antes, em 19 de outubro.

O petista recebeu alta hospitalar cinco dias depois do procedimento, mas permaneceu em São Paulo para acompanhamento médico, retornando para Brasília e para os compromissos oficiais em 19 de dezembro.