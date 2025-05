Dois campos fecham acordo e inscrevem chapa única para diretório estadual do PT

Foto: Divulgação: Ascom/José Guimarães Evandro Leitão, Camilo Santana, Elmano de Freitas e José Guimarães

O Campo Democrático, liderado por José Guimarães (PT), e o Campo Popular, composto de aliados do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), do governador Elmano de Freitas (PT) e do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), chegaram a um acordo para retirarem suas chapas e apresentarem uma unificada no Processo de Eleição Direta (PED) para o diretório estadual.

As lideranças se encontraram na segunda-feira, 26, e firmaram aliança para lançar Antônio Filho, o Conin, a presidência do PT Ceará e chapa única para o diretório, formada por membros dos dois campos.

“Essa unidade é estratégica. O PT do Ceará está governando, ao mesmo tempo, o Brasil, o Estado e a capital, Fortaleza. Precisamos de um partido forte, organizado e conectado com as bases para sustentar esse projeto coletivo”, afirmou Guimarães.

O diálogo entre os dois blocos também se estendeu ao Campo de Esquerda, liderado pela deputada federal Luizianne Lins (PT). O grupo foi sondado, conforme nomes do PT, porém, a ala decidiu por manter suas candidaturas próprias, seja para presidentes como com as chapas a disputa pelos diretórios.

O Campo de Esquerda lançou as vereadoras Professora Adriana Almeida (PT) e Mari Lacerda (PT) para as direções do PT Ceará e Fortaleza, respectivamente. O Campo Democrático lançou Conin para a presidência estadual e Antônio Carlos para a municipal. O PED será realizado no dia 6 de julho.

A possibilidade de união já tinha sido levantada ao O POVO. No dia 6 de julho, um domingo, está marcado no calendário dos petistas de todo o Brasil. Na data, há a previsão do processo interno que vai definir os presidentes das instâncias municipais, zonais, estaduais e da nacional. Mas, além destes postos, os filiados vão votar nas chapas que vão compor diretórios, executivas e espaços nos Conselhos Fiscais e das Comissões de Ética e Disciplina.

A composição é feita de forma proporcional, ou seja, a porcentagem de votos será a porcentagem que a chapa poderá indicar componentes. As direções partidárias, delegações e cargos com função específica de secretarias deverão ter paridade de gênero (50% de mulheres e 50% de homens). Cerca de 20% de seus membros deverão ter menos de 30 anos (nascidos depois de 31/12/1995). E devem ter 20% das vagas a negros e indígenas, exceto nos estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina que têm outra orientação estatutária.

Antes, no Estado, Adriana Almeida e Antonio Alves Filho, disputam a presidência, mas cinco chapas se apresentavam. Agora, no site do PED, apenas quatro chapas aparecem:Virar À Esquerda, Partido Livre Democrático e de Esquerda, Esquerda Popular e Socialista e, por fim, Derrotar a Extrema Direita e Avançar na Construção do Novo Ceará.

Na Capital, Mari Lacerda, Eudes Baima e Antônio Carlos concorrem para presidente, tendo quatro chapas:Virar À Esquerda, Campo Popular, Campo de Democrático e Partido Livre Democrático e de Esquerda.