PF indicia prefeito de Campos Sales por suspeita de compra de votos

Foto: Dário Gabriel / Assembleia Legislativa Moésio Loiola, prefeito de Campos Sales

A Polícia Federal indiciou o prefeito de Campos Sales, Moésio Loiola (PSB), por suposto envolvimento em crimes de compra de votos e associação criminosa nas eleições municipais do ano passado. As informações são da rádio O POVO CBN Cariri.

O relatório final da investigação, concluído na segunda-feira, 26, foi assinado pela delegada Josefa Maria Lourenço da Silva, responsável pelo caso na Delegacia da PF em Juazeiro do Norte.

As suspeitas contra o gestor municipal se intensificaram após a apreensão do celular de um empresário do setor atacadista. A análise do aparelho revelou diversas conversas no WhatsApp em que o nome de Moésio é mencionado pelo menos oito vezes.

Em uma das mensagens, o empresário comenta: “Voto de 150 abaixo, sendo voto certo, não vamos perder um”. Em outro trecho, ele discute valores supostamente destinados à campanha do prefeito: “Moésio gastando na base de um milhão e um pouquinho, sendo bem distribuído, não dá para perder não”.

O inquérito agora será encaminhado ao Ministério Público, que deverá avaliar se apresenta denúncia à Justiça.

Por meio de nota, o prefeito alegou que em "toda a minha vida pública, sempre procurei pautar a minha conduta e atuação nos princípios republicanos, tendo sempre e na mesma medida, me submetido à justiça e às decisões judiciais".

"Nem eu e muito menos ele tivemos qualquer participação, envolvimento ou colaboração com qualquer ilícito eleitoral. Mesmo assim, e aceitando os comandos da justiça, além de colaborarmos com o processo, iremos exercer o direito constitucional da ampla defesa e do contraditório, a partir da provocação judicial", escreveu em defesa.

Ele apontou que, no curso do processo, irá mostrar sua versão e, "principalmente, a verdade dos fatos". "Alerto aos amigos e amigas que não se deixem levar por informações distorcidas e mentirosas levadas a público por alguns poucos, que, inconformados com o resultado das urnas, buscam rediscutir o resultado das eleições na justiça", disse ainda.