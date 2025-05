Evandro Leitão lamenta que Ciro Gomes esteja 'aliado com fascistas'

Foto: FÁBIO LIMA Evandro Leitão criticou aproximação de Ciro com a oposição no Estado

O prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) lamentou a recente aproximação do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) com a oposição no Estado do Ceará. Segundo Leitão, a "população vai responder no momento certo".

"Lamento, lamento a pessoa que tem uma história como o ex-governador e hoje está aliado com fascistas, com pessoas negacionistas que infelizmente quando tiveram oportunidade não olharam para a população nos momentos mais difíceis que nós tivemos", argumentou o prefeito ao O POVO.

A declaração foi dada nesta quarta-feira, 28, em evento que a Prefeitura anunciou o projeto Mestres da Pós, na Praia do Futuro.

Nas últimas semanas, tem havido uma aproximação com a oposição por parte do ex-presidenciável Ciro Gomes, assim como do ex-prefeito Roberto Claudio (PDT) e deputados pedetistas. O bloco já tinha apoiado a candidatura de André Fernandes (PL) na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, mas, agora, grupo tem pensado coletivamente para 2026.

A aproximação foi lamentado também pelo ministro Camilo Santana (PT). Já Cid Gomes (PSB) disse que se o irmão sair candidato com apoio de bolsonaristas seria um grande constrangimento para ele.

Ciro esteve presente em reunião de deputados de oposição na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), quando declarou desejar votar para senador no deputado estadual Alcides Fernandes (PL) - pai de André Fernandes e indicado por Bolsonaro para concorrer - além de afirmar que diferenças devem ser deixadas de lado para "salvar o Ceará", em meio a críticas ao Partido dos Trabalhadores (PT), que governa o Estado e Fortaleza.

Na ocasião, o ex-presidenciável disse que o candidato a governador deve ser RC, mas, nos bastidores, não declinou da possibilidade de ser ele próprio o candidato. Nos dias que se passaram, após elogios de outros ex-desafetos - como André Fernandes e Capitão Wagner - houve quem afirmasse que a candidatura de Ciro estava "criando corpo".

Nesta terça-feira, 27, porém, o secretário-geral do PL e líder da oposição no Senado Federal, Rogério Marinho (PL), afirmou não haver chance de o PL apoiar Ciro Gomes no Ceará. (Marcelo Bloc com Rogeslane Nunes/Especial para O POVO)