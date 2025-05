Lula autoriza duplicação do bombeamento de eixo do São Francisco que atinge o Ceará

Foto: Ricardo Stuckert / PR LULA, governadores e membros do governo durante o evento em Pernambuco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou, nesta quarta-feira, 28, ordem de serviço para a duplicação da capacidade de bombeamento de água do Eixo Norte do Projeto de Integração do São Francisco, em Salgueiro, no Estado de Pernambuco. O investimento é de R$ 491,3 milhões, por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A previsão é que o aumento beneficie 8,1 milhões de pessoas em 237 municípios nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.

A obra ampliará a capacidade de bombeamento de 24,75 metros cúbicos por segundo (m³/s) para 49 m³/s. A duplicação será feita nas estações de bombeamento intermunicipais EBI1, em Cabrobó (PE), onde começa a captação de água do Eixo Norte; EBI2, em Terra Nova (PE); e EBI3, em Salgueiro (PE).

O evento aconteceu durante a manhã e o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), recepcionou o presidente no aeroporto de Juazeiro do Norte, distante 527,57 quilômetros de Fortaleza. Elmano aguardou Lula desembarcar e publicou foto nas redes sociais com o presidente, também com a presença do prefeito de Barbalha, Guilherme Saraiva (PT), e da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD).

Lula seguiu para a estação de bombeamento da EBI-3, em Salgueiro, onde participou da cerimônia para assinatura da ordem de serviço para a duplicação da capacidade de bombeamento da unidade, que faz parte do "Caminho das Águas" Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco/PISF.

Em discurso, Lula lembrou que a transposição do Rio São Francisco visa dar segurança hídrica para a população do semiárido nordestino e, junto com investimentos em educação, por exemplo, tem o objetivo de desenvolver a região.

"Quando você pensa em fazer uma obra dessa, os técnicos começam a dizer para o presidente: 'Não, presidente, isso não tem perspectiva econômica, não tem viabilidade econômica. Para que gastar R$ 12 bilhões para levar água para um povo? Deixa eles irem para São Paulo trabalhar de pedreiro'", lembrou.

"Essa obra vai garantir que daqui a uns anos esse povo daqui só vai para São Paulo para turismo. Não vai para procurar emprego, não vai para morar. É por isso que eu resolvi fazer essa obra", afirmou Lula.

Pensado desde o Brasil Império, o Projeto de Integração do São Francisco começou a virar realidade a partir de 2007, dividido em dois eixos, norte e leste, que juntos totalizam 477 quilômetros de canais, túneis, barragens e estações de bombeamento.

Este foi o primeiro compromisso externo de Lula após sentir-se mal. Na segunda-feira, 26, Lula se sentiu uma vertigem e, após ser levado ao hospital, foi diagnosticado com um quadro de labirinte. O presidente foi orientado a não ter eventos externos na terça-feira, 27, mas foi liberado para cumprir agenda normalmente ontem. (Com Agência Brasil)