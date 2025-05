Sindicalista diz que Idilvan é "bem-vindo" no PT, mas secretário desconversa

Foto: Samuel Setubal Secretário municipal da Educação de Fortaleza, Idilvan Alencar

Durante fala em evento da Prefeitura, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sindiute), Ana Cristina Guilherme, brincou sobre uma possível ida de Idilvan Alencar (PDT) para o PT. Ela apontou que o secretário da Educação de Fortaleza seria “bem-vindo” na sigla petista.

O momento aconteceu em evento promovido pela Prefeitura de Fortaleza nesta quarta-feira, 28, que anunciou o projeto "Mestres da Pós". Professores da rede pública municipal de Fortaleza terão acesso a mil vagas em programas de mestrado e doutorado oferecidos por universidades públicas do Ceará.



Em coletiva após o evento, no entanto, Idilvan desconversou sobre a fala da dirigente e voltou a destacar que só deve pensar na mudança de partido em 2026.

“Isso aí fica no terceiro, quarto plano. Eu não tenho tempo para acompanhar isso, a Educação me consome manhã, tarde e noite. Lá no próximo ano eu vou pensar sobre isso, porque, no momento, a minha prioridade é ajudar a gestão municipal”, destacou.

Em abril, o secretário falou ao O POVO que está “jogando para o próximo ano” a decisão de deixar o PDT. À época, em participação no O POVO no Rádio, da rádio O POVO CBN, ele também deixou claro sua posição sobre um possível apoio do partido brizolista à direita.

“Eu estou abraçando com muita fortaleza essa missão (de permanecer no PDT), mas eu não ficarei em nenhum partido que esteja de braço dado com a direita, isso aí eu estou fora” disse Idilvan.

Atualmente, ele está de licença do mandato de deputado federal para ocupar o cargo de secretário da Educação da gestão de Evandro Leitão (PT).

Cenário político do PDT

Em meio a contradições, o PDT sofre com um futuro incerto visando às eleições de 2026. Lideranças do PDT no Ceará, Ciro Gomes e Roberto Cláudio, têm se aproximado da oposição no Estado. Ambos são cotados para deixar a legenda.

Questionado também sobre as divergências de pedetistas nas bancadas estadual e municipal, o secretário Idilvan Alencar revelou ao O POVO sua distância do cenário político e destacou apenas seu trabalho à frente da pasta da Educação em Fortaleza.

“Estou de férias do mundo político, só quero saber de criança, de creche e de professor. Esses partidos, eu não estou nem tendo tempo para acompanhar as notícias da imprensa”, reforçou Idilvan.



