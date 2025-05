Bolsonaro participa de seminário hoje

Foto: MIGUEL SCHINCARIOLAFP Bolsonaro participa de evento no Ceará

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou em Fortaleza na manhã de ontem por volta das 11h20min. Ao chegar no saguão do aeroporto, ele foi recepcionado por dezenas de apoiadores, que gritavam "mito!" e "volta, Bolsonaro". Além de apoiadores, parlamentares ligados à direita no Ceará o aguardavam.

Nesta sexta-feira, 30, Bolsonaro participa como palestrante do 2º Seminário Nacional de Comunicação do Partido Liberal, que ocorre no Centro de Eventos do Ceará. Fala do ex-presidente no seminário está prevista para ocorrer às 12h35.

Além de Jair Bolsonaro, a programação do evento conta com participações do deputado estadual e presidente do PL no Ceará, Carmelo Neto; do senador e secretário-geral do PL, Rogério Marinho; do vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro; além do deputado federal cearense, André Fernandes.

Constam ainda como convidados do seminário os parlamentares do PL, entre deputados e vereadores: Dra. Silvana, Alcides Fernandes, Priscila Costa, Julierme Sena, Inspetor Alberto, Bella Carmelo e Marcelo Mendes. Também deverão marcar presença o deputado federal Dr. Jaziel e o vereador do PL em Caucaia, Tancredo dos Santos. O grupo, ainda ontem, esteve junto e posou para foto com o ex-presidente.

O evento contará ainda com representantes das big techs Google e Meta. Às 11h05min, está marcada a apresentação do Google intitulada "Inteligência artificial: Gemini e Notebook LM". Às 11h45min, ocorrerá a palestra do Meta "Melhores práticas de criação para Reels e uso do Creators Marketplace".

Ao fim destas apresentações, está prevista a fala de Bolsonaro e considerações finais, com um coffee break programado para às 13h10min.