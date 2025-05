Em Fortaleza, Bolsonaro encontra RC e joga assunto Ciro Gomes para lideranças locais

Foto: Fernanda Barros (O POVO) / Miguel SCHINCARIOL (AFP) ROBERTO Cláudio e Jair Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou em Fortaleza nesta quinta-feira, 29. Ele cumpre agenda, hoje, no 2º Seminário Nacional de Comunicação do Partido Liberal, que ocorre no Centro de Eventos do Ceará. A presença do ex-mandatário acontece em momento estratégico para a oposição.

A comitiva do ex-mandatário seguiu ao um almoço num restaurante de Fortaleza. Durante à tarde, Bolsonaro se encontrou com o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, que acabara de anunciar desfiliação do PDT.

O encontro ocorreu por volta de 17h30min, no hotel Gran Marquise. Também estava o senador Rogério Marinho, secretário-geral do PL nacional, o deputado estadual Carmelo Neto, presidente do PL Ceará, e o deputado federal André Fernandes (PL).

Durante à noite, Bolsonaro jantou com aliados em outro restaurante no bairro Meireles. Ele comentou o encontro com RC, que O POVO havia antecipado. "Conversei com ele, conversei", disse ao ser questionado. Em seguida, afirmou que decisões sobre alianças serão tomadas pelos dirigentes locais do PL no Ceará.

O momento serviu para Bolsonaro conhecer o agora ex-pedetista. Roberto Cláudio era prefeito em 2019 e 2020, metade do mandato do ex-presidente, mas não participou de nenhum evento durante visitas ao Estado quando Bolsonaro estava no poder.

"O encontro foi excepcional, conversamos por cerca de uma hora no hotel do presidente", disse Carmelo. Questionado sobre ter conversado com RC, André Fernandes, dirigente do partido em Fortaleza, respondeu: "A gente tem conversado bastante e espero que a gente consiga unir aí essa oposição para gente vencer o governo, o Senado e fazer a maior bancada aqui no Estado do Ceará".

Quando perguntado se haveria possibilidade do ex-prefeito se filiar ao PL, André disse: "Eu não posso falar ainda mais sobre isso, tá?", finalizou. A tendência é de o ex-pedetista migrar ao União Brasil e levar consigo pelo menos dois deputados estaduais. O partido é comandado no Ceará por Capitão Wagner (União Brasil).

Quanto o assunto foi Ciro Gomes (PDT), "Converse com o André", foi a primeira manifestação pública de Bolsonaro sobre o tema, ainda na tarde desta quinta, conforme vídeo compartilhado pela assessoria do parlamentar. Questionado novamente no jantar da noite, sem dizer uma palavra, Bolsonaro apontou com o polegar para Carmelo, que vinha logo atrás. Diante da insistência em detalhes do encontro, ele repetiu: "É o pessoal daqui que vai decidir".

Também participaram do jantar os dois filhos mais velhos de Bolsonaro. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) fez uma chamada de vídeo com o pai. Já o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (PL), estava in loco e comentou sobre o encontro do pai com RC.

"Em política, quando você amadurece tem que conversar com as pessoas e você tem um inimigo que é muito mais forte do que, às vezes, a gente considera. Conversar é a arte de fazer política. Então, o que sair dali pode ser coisa boa para o Estado, que o livre de uma coisa muito pior", iniciou.

E seguiu: "Mais detalhes, não sei, mas há sempre a necessidade de conversar para somar, porque a gente chegou num ponto já que não adianta ficar batendo o pé e querendo caminhar sozinhos. Tem que conversar com outros políticos, porque com essa soma de todos a gente consegue chegar em objetivos maiores que a gente tem, com o poderio que a gente tem.

Já sobre Ciro, Carlos respondeu: "Não sei. Não sou ninguém. Eu sou vereador do Rio de Janeiro. Não sou o Bolsonaro, que é insubstituível. Ele é que determina". (Com Érico Firmo e Guilherme Gonsalves)