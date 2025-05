André destaca apoio de RC para união da direita

Foto: FERNANDA BARROS Roberto Cláudio apoiou a campanha de André Fernandes para a Prefeitura de Fortaleza no segundo turno das eleiçoes de 2024

O deputado federal André Fernandes (PL) afirmou nesta sexta-feira, 30, que convidou o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que se desfiliou do PDT recentemente, para integrar a frente de oposição no Ceará. Segundo o parlamentar, apesar de ainda não haver definições concretas sobre o futuro partidário de Roberto Cláudio, a aproximação 'é uma parceria que se inicia".

Questionado sobre a relação de Roberto Cláudio com o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT), e as possíveis implicações desse vínculo, André Fernandes afirmou que o ex-prefeito teria disposição para dialogar com diferentes grupos. “Foi falado com o presidente Bolsonaro, que, ao ser questionado, respondeu: ‘Conversa com o André’. Isso mostra que o que estamos construindo no Ceará está alinhado com o projeto nacional liderado por Jair Bolsonaro.”

O parlamentar também comentou sobre reunião recente com lideranças do PL e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo ele, a construção da oposição no Estado está em andamento e demanda tempo e diálogo.

Sobre as eleições de 2026, André Fernandes confirmou que o PL lançará apenas o nome do deputado estadual Alcides Fernandes (PL) para disputar uma das duas vagas ao Senado. A outra vaga está em negociação com outros partidos. André Fernandes afirma que é pré-candidato à reeleição para deputado federal em 2026. (Mariana Lopes com Marcelo Bloc)