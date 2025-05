Carmelo: 'Por enquanto, não está posto nome do Ciro

Foto: Rogeslane Nunes/O POVO Deputado estadual Carmelo Neto (PL) em discurso no seminário do Partido Liberal

O deputado estadual Carmelo Neto, presidente do PL no Ceará, trata como especulação a possibilidade de pré-candidatura de Ciro Gomes (PDT) em 2026. Em meio às articulações de um bloco oposicionista reunindo PL, União Brasil e o grupo que está ou estava no PDT, Ciro surgiu como possibilidade de concorrer a governador, mas Carmelo minimiza a possibilidade.

"O Ciro, pelo que tem dito, não é candidato. Então acredito mesmo ser uma especulação. Mas o Ciro já disse várias vezes que não é candidato. Então a gente trabalha com o que de fato está posto. Por enquanto, não está posto o nome do Ciro para pré-candidatura, nem a governo, nem a Senado, enfim, a nenhum cargo. Muito menos para presidente, que ele também já descartou", disse.

Segundo o deputado estadual, o senador Eduardo Girão (Novo) pode migrar ao Partido Liberal visando a candidatura ao Governo do Ceará nas eleições de 2026. O deputado estadual afirma que o nome de Girão é "muito respeitado", e tem a "consideração" dos bolsonaristas. "Mas é preciso que se dialogue da mesma maneira com o Roberto. Então a gente tem tempo, eleição é só no próximo ano", afirma Carmelo.

Ele reitera que o ex-prefeito Roberto Cláudio, recém desfiliado do PDT, é “peça importante” para 2026 e deve se filiar ao União Brasil. "O Roberto é uma peça importante, representa um grupo político relevante aqui no Estado do Ceará", diz Carmelo.

"O Roberto representa esse grupo e já se lançou pré-candidato, se desfiliou do PDT, deve estar se filiando ao União Brasil. Então é uma expectativa positiva até no campo nacional, porque o União Brasil, agora com o PP (Federação União Progressista), tem dialogado muito com o presidente Bolsonaro", destaca Carmelo.

Além disso, os deputados estaduais Antônia Henrique e Lucinildo Frota, ambos do PDT, devem aproveitar a janela partidária para se filiar ao PL. Frota confirmou sua mudança também nesta sexta-feira, 30.

"A minha permanência no PDT já não existe mais. Eu recebi o convite do nosso amigo e deputado federal André Fernandes, do amigo Carmelo Neto, e já decidi, irei para o Partido Liberal no momento oportuno", declarou Lucinildo. (Mariana Lopes com Rogeslane Nunes/Especial para O POVO)