Depois de Juazeiro, Maracanaú é foco do TRE-CE para segundo turno

Foto: João Filho Tavares POSSE da presidente e do vice do TRE-CE

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) realizou nesta quinta-feira, 30, a cerimônia de posse da nova presidente da Corte, desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, que assume para o biênio 2025-2027. Em despedida, o agora ex-presidente do TRE-CE, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, celebrou Juazeiro do Norte ter alcançado a meta da possibilidade de realizar 2º turno e alertou para Maracanaú, que pode atingir o mesmo objetivo.

"Em relação a Juazeiro do Norte, nós já estamos tranquilos. Agora, a missão é Maracanaú, porque nós temos Caucaia, que tem mais de 200 mil eleitores. Há possibilidade do segundo turno. Juazeiro também chegou lá e, agora, Maracanaú, porque tem cerca de 170 mil eleitores. Então, nossos olhares tem que ser voltados para Maracanaú", disse Raimundo Nonato em entrevista coletiva.

Para possibilidade de realização de 2º turno, é necessário que o município tenha pelo menos 200 mil eleitores.

A nova presidente não falou com a imprensa. Mas, durante discurso, ela externou compromisso com a próxima disputa eleitoral. "Manterei o foco em realizar as eleições de 2026 com segurança, lisura e transparência, combatendo a desinformação para garantir ao eleitor o direito à liberdade de escolha de seus candidatos com vistas a salutar relação político-democrática", prometeu.

Durante o discurso, a presidente empossada do TRE-CE citou o Albert Einstein, Steve Jobs e a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na oportunidade, a desembargadora fez referência ao antecessor.

"Ciente de que a atual gestão, comandada pelo desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, deixa importante legado no âmbito organizacional e campo da inovação, é certo reconhecer a necessidade de aprimoramento no que está se mostrando benéfico e vantajoso. E, por outro lado, é também imperiosa a mudança do que não se mostrou positivo na perspectiva daquilo que é a essência desta Justiça especializada: fazer eleição, sem, contudo, esquecer o material humano envolvido na dinâmica do processo eleitoral", desenvolveu.

Também foi empossado o novo vice-presidente e corregedor eleitoral, desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Em breve discurso, ele externou alegria diante da nova missão. "Este é o meu sentir de satisfação e de bem-estar com o dever de mais e mais trabalhar na boa aplicação da prestação jurisdicional", disse.

Por unanimidade de votos no Pleno do TRE-CE, os desembargadores Maria Iraneide e Emanuel Leite Albuquerque foram eleitos, respectivamente, presidente e vice da Justiça Eleitoral do Ceará em 8 de abril de 2025.

Natural de Sobral, Maria Iraneide Moura Silva é desembargadora no TJCE desde 2011. Ela é presidente do Conselho Editorial e de Biblioteca do Justiça cearense e integrante da 2ª Câmara de Direito Público.

Desde 2009, Emanuel Leite Albuquerque é membro do TJCE. Ele também é da 1ª Câmara de Direito Privado e do Centro de Inteligência da Justiça cearense.