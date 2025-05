Em Fortaleza, Bolsonaro critica PT e acusa partido de deixar "rastro de miséria' no Nordeste

Foto: Samuel Setubal JAIR Bolsonaro em evento no Ceará

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpriu agenda nesta sexta-feira, 30, em Fortaleza, onde foi realizado evento do Partido Liberal(PL). Fala do ex-presidente encerrou as atividades do seminário de comunicação que durou toda a manhã até seguiu até começo da tarde. No palco, Bolsonaro foi de chorar ao mencionar um dos filhos a críticas ao PT e à principal liderança do partido, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em meio às críticas, Bolsonaro questionou porque nordestinos migram para o Sudeste e não o contrário, além de exaltar Santa Catarina.

Para o ex-presidente, o local é o "melhor estado do Brasil" porque o PT nunca o governou, acrescentando que onde o PT passa fica um "rastro de miséria" e de uma "cultura não adequada". "Muitos aqui têm parentes em São Paulo, Rio (de Janeiro), Santa Catarina, Goiás e queriam que parentes estivessem aqui, mas foram para lá buscar oportunidades. Aquela falta dessa oportunidade é aqui, e aqui não tem por quê? Por que o melhor estado do Brasil é Santa Catarina? Porque o PT nunca passou por lá. Onde passa gente desse partido é um rastro de miséria, de uma cultura não adequada de sofrimento", afirmou.

"Já que eu estou no Nordeste, uma coisa simples, mas que por vezes a pessoa não se dá conta dela. O fluxo migratório, por que é do Nordeste para o Sudeste e não o contrário? Se aqui a esquerda esteve ou está ainda há 20 anos, ou mais dominando a região. A origem do problema são as nossas escolhas. E aqui devia ser a região melhor do Brasil, tendo de vista o que a esquerda prega, acaba sendo exatamente o contrário", acrescentou.

Em meio às críticas ao PT e as referências ao Nordeste brasileiro, Bolsonaro alfinetou Lula, relembrando a recente frase dita pelo presidente, que afirmou que a região sofre com a seca porque Deus sabia que ele chegaria à presidência.

"Vocês viram esses dias, um cara passou por ali e falou que o nordestino tá há 200 anos sem água, porque Deus sabia que ele chegaria como presidente e deve atrair água. Além de uma blasfêmia, quando eu convidei Rogério Marinho, senador do Rio Grande do Norte, para ser o ministro que trata desse assunto, ele impôs uma condição, era eu levar água pro Nordeste. Eu falei: "Isso que eu quero". E ele fez isso aí, trouxe água para cá", argumentou.

Bolsonaro chorou ao falar sobre o filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos da América. Segundo o ex-mandatário, caso o "03" estivesse no Brasil, ele seria preso.

"Dói. Dói um pai ser afastado de um filho. Mas eu tô feliz por ele tá fora do Brasil. Pra mim é um garoto, mas é um homem de 42 anos de idade que abandona tudo aqui para lutar por nós lá fora", declarou, chorando.

Em março deste ano, Eduardo Bolsonaro pediu licença do mandato na Câmara dos Deputados para viver nos Estados Unidos com o objetivo de "buscar sanções aos violadores dos direitos humanos". Ele passou a ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por supostamente estar buscando as sanções com o objetivo de interferir no julgamento contra o seu pai, que é réu por tentativa de golpe de Estado.

Prosseguiu: "Ele não poderia estar aqui. Se estivesse aqui não seria um passaporte, com toda certeza seria uma prisão. Porque aqueles que se destacam, aqueles que mostram a verdade, aqueles que lutam por vocês são os mais perseguidos. Tenho certeza que venceremos".