Marinho: RC e Girão são os pré-candidatos considerados

Foto: Fco Fontenele /Alex Gomes, em 30/3/2019 (O POVO) Roberto Cláudio e Eduardo Girão

O grupo bolsonarista no Ceará trabalha hoje com duas possibilidades de pré-candidatura a governador, segundo o senador Rogério Marinho (PL-RN). "A pré-candidatura do Roberto Cláudio e a pré-candidatura do Eduardo Girão (Novo), ambas são candidaturas consideradas dentro do nosso grupo", disse o secretário-geral do PL. Ele esteve em Fortaleza para evento do PL.

A respeito de Roberto Cláudio, Marinho destacou a mudança de partido. "Está saindo do PDT, está indo para um partido, me parece que é o União Brasil, que é um partido que já converge conosco inclusive aqui no Ceará, porque esteve conosco aqui no 1º turno apoiando a candidatura do André (Fernandes), que hoje é uma referência, uma liderança jovem", disse.

O apoio do União Brasil a André se deu no 2º turno — no 1º turno, o partido lançou Capitão Wagner. O senador ainda se referiu ao ex-prefeito de Fortaleza, nas três oportunidades que o mencionou, como 'Roberto Claudino'.

Sobre Girão, Marinho disse: "Amigo nosso, inclusive meu companheiro de Senado, tem feito um trabalho muito bom no Senado da República. Tem todas as qualidades para ser o escolhido".

Questionado se prefere RC ou Ciro Gomes (PDT) como candidato, Marinho falou: "O PL prefere ganhar as eleições". E acrescentou: "O que eu tenho ouvido do próprio Ciro é que ele não é candidato. O candidato que ele apresentaria seria o candidato do União Brasil, o Roberto Claudino (sic). Vou me ater à realidade das ações que estão explicitadas".

O senador destacou como fundamental a união da oposição no Estado. "Estarmos juntos é primordial, é o que está acontecendo". Ele defendeu ainda a necessidade de um grupo se formar no Estado entre as várias forças. "A criação de um grupo político que, no momento oportuno, vai apresentar candidaturas ao Governo do Estado e ao Senado da República".



Ao ser questionado sobre a aproximações entre Ciro e lideranças do PL, Marinho destacou que "todos aqueles que de alguma forma se contrapõe ao governo do PT são bem-vindos". (Érico Firmo, Mariana Lopes e Rogeslane Nunes/Especial para o POVO)