Cid e outros cearenses têm cargos na chapa de João Campos no PSB

Congresso do PSB elegeu João Campos presidente do partido

A nova direção do PSB, comandada pelo prefeito do Recife (PE), João Campos, tem presença cearense. O 16º Congresso Nacional do PSB, neste domingo, 1º, em Brasília, confirmou o senador Cid Gomes é o vice-presidente de Relações Parlamentares.

A ex-governadora Izolda Cela, o ex-deputado estadual Eudoro Santana — presidente do PSB cearense — e o ex-deputado federal Denis Bezerra são secretários especiais do partido. O vice-presidente Geraldo Alckmin (SP) é também vice-presidente do partido.

João Campos substitui Carlos Siqueira, que comandou o PSB por mais de uma década. Ele assume o cargo que foi do pai, Eduardo Campos, e do bisavô, o cearense Miguel Arraes.

Outro espaço cearense no partido é a presidência nacional da Juventude Socialista Brasileira (JSB). Assume o cargo Bruno Barreto, ligado a Denis Bezerra.

Bruno é coordenador-geral de Programas e Projetos para a Juventude no Governo Federal, vinculado à Secretaria Nacional de Juventude, órgão da Secretaria-Geral da Presidência da República no governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Denis é secretário das Relações Federativas do governo Elmano de Freitas (PT).

Cid Gomes apontou como prioridades do partido no Ceará eleger em 2026 cinco ou seis deputados federais e doze deputados estaduais. "O que fará do PSB, se não o maior, um dos maiores partidos do Estado", disse o senador.

Ele mencionou ainda o espaço da legenda nas principais composições no Estado. "A gente deve ter na chapa majoritária um candidato ao Senado".

Cid tem dito que não pretende concorrer à reeleição e aponta como nome para a vaga o deputado federal Júnior Mano.

O senador defendeu ainda bandeira programática que acredita que o PSB deve defender. "Eu acho que a gente deve colocar a economia na agenda do nosso partido. O Brasil está meio que anestesiado e a gente vive um momento de absoluta inércia e submissão a alguns preceitos que não são razoáveis".

Segundo ele, esse aspecto é mais sentido na região. "O Nordeste é onde essas desigualdades ficam mais agudas, mais gritantes e, portanto, é do Nordeste que deve vir o grito de rebeldia, que deve vir o sentimento de inconformismo para a gente, de fato, mudar a coisa no País".

Denis Bezerra manifestou intenção de ser candidato a deputado federal mais uma vez. "Sigo engajado com esse projeto coletivo e pronto para continuar contribuindo com o partido e com o Brasil, agora com foco nas eleições de 2026. Nosso comprometimento é ampliar vozes no Congresso Nacional", afirmou.