Elmano elogia Jade, mas quer discutir chapa só em 2026 para evitar conflito na base

Foto: Samuel Setubal Secretário Chagas Vieira, governador Elmano de Freitas e a vice Jade Romero

No momento em que a oposição acelera as discussões sobre candidatura a governador em 2026 e a base aliada tem grande número de pretendentes ao Senado, o governador Elmano de Freitas (PT) pretende deixar a discussão sobre a chapa majoritária apenas para o próximo ano.

O objetivo, ele conta, além de se dedicar ao trabalho administrativo para apresentar à população, é evitar divisões dentro da própria base governista.

"Interessa à oposição discutir eleição. Para o governo, interesa discutir trabalho. E realizar o trabalho. Quando a gente começa a discutir chapa majoritária muito cedo, o que você faz é trazer conflito das nossas forças políticas para dentro da nossa aliança. Não nos interessa isso", disse Elmano ao jornalista Luciano Cesário, âncora da rádio O POVO CBN Cariri, no sábado, ao final de café com a imprensa no sábado, 31, no Crato, a 538 quilômetros de Fortaleza.

"Vamos deixar isso para o momento correto, adequado, e agora é hora de concentrar em trabalhar", disse o governador.

Elmano fez elogios à atual vice-governadora, Jade Romero (MDB), mas evitou qualquer sinalização sobre repetir a chapa com ela em 2026. Outros nomes e partidos são cogitados, como o secretário da Casa Civil, Chagas Vieira.

"Eu tenho uma avaliação absolutamente grata, positiva da nossa vice-governadora, tanto que ela hoje acumula uma grande secretaria do governo, que é a Secretaria da Proteção Social. E eu estou muito satisfeito com o trabalho que ela realizou como secretária de Mulheres, com o trabalho que ela realiza como secretária da Proteção Social. Agora, posicionamento político da chapa majoritária nós vamos realizar no ano que vem".

Ele evita não apenas se comprometer com definição como nem mesmo acha que é o momento de discutir o tema. "Nós não vamos neste momento fazer nenhum debate, antecipar debate sobre a montagem da chapa".

Elmano ressaltou que a avaliação do projeto político na próxima eleição dependerá dos resultados apresentados. "Agora nós temos de nos concentrar em garantir as entregas para então, no julgamento político, a gente poder então ter a avaliação do nosso povo se nós conseguimos ou não cumprir aquilo que nós nos comprometemos".

No domingo, 1º, após a missa de Santo Antônio, na Igreja Matriz de Barbalha, a 548 quilômetros de Fortaleza, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), adotou o mesmo tom de Elmano, com elogios a Jade, mas sem querer debater o assunto neste momento.

"A Jade é uma pessoa maravilhosa, vem desenvolvendo um grande trabalho, mas, repito: a única coisa que nós temos garantida hoje é a reeleição do governador Elmano, o resto nós vamos discutir até a parada das convenções".

O período das convenções ocorre entre julho e agosto do ano da eleição.



Elmano quer comparar PT com RC e Bolsonaro

O governador Elmano de Freitas (PT) comentou, durante encontro com jornalistas no Crato, sobre a reunião entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, noticiada em primeira mão pelo O POVO.

"Aqueles que governaram o Brasil deixaram 700 mil pessoas morrerem porque não acreditavam em vacina. O outro que está se aliando com quem governou o Brasil deixou faltar comida para paciente no IJF", afirmou Elmano em entrevista ao jornalista Luciano Cesário, âncora da rádio O POVO CBN Cariri, no sábado, ao final do café com a imprensa.

Elmano aposta na contraposição entre as experiências de governo. "Nós vamos comparar com o nosso. E aí eu acho que nós vamos ter condição de fazer um bom debate político sobre quem de fato melhora a vida do povo".

O governador fez referência à postura do ex-presidente Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19, e à crise no Instituto José Frota, em Fortaleza, no fim de 2024, meses finais do mandato na Prefeitura de José Sarto (PDT), sucessor e aliado de Roberto Cláudio.

Camilo diz que aliados têm direito a espaço na chapa majoritária em 2026

Em passagem pelo Cariri neste fim de semana, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), afirmou que a definição de candidatos ao Senado em 2026 será tomada de forma conjunta com os aliados. As duas vagas em jogo no próximo ano são, até agora, as mais disputadas na base governista.

"Essa candidatura, claro que nós vamos discutir com nossos aliados, temos até o ano que vem para a gente poder tomar essa decisão, conjunta", disse Camilo no domingo, 1º, após a missa de Santo Antônio, na Igreja Matriz de Barbalha, a 548 quilômetros de Fortaleza.

"Política não se faz sozinho, não é projeto pessoal de ninguém é um projeto político que está em curso no Ceará, que tem feito o Ceará avançar. Esse projeto que está em curso no Ceará que nós queremos fazer avançar".

O ministro defendeu o compartilhamento dos espaços. "Nós vamos discutir com nossos aliados, são vários partidos aliados, os partidos têm direito também a ocupar espaço na chapa majoritária".

Ele argumentou não haver pressa na definição. "Teremos tempo e muita responsabilidade para definir as nossas candidaturas". (Colaborou Yago Pontes, da rádio CBN Cariri)