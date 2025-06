Missa de Santo Antônio reúne Camilo, Elmano, RC e Carmelo

Foto: Yago Pontes / O POVO CBN Cariri Camilo, Elmano e aliados de um lado, Roberto Cláudio e Carmelo de outro na missa de Santo Antônio em Barbalha

O mundo político cearense compareceu em peso à missa de Santo Antônio na manhã desse domingo, 1º de junho, na Igreja Matriz de Barbalha, na região do Cariri.

O ministro da Educação, Camilo Santana, o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e o deputado estadual, Carmelo Neto (PL), estiveram presentes na celebração.

Com lugares reservados no templo, lideranças de campos opostos se dividiram entre os assentos da igreja: à esquerda de quem entrava se reuniu o grupo de aliados de Camilo. À direita, os de Carmelo e RC.

Essa foi a primeira agenda na qual os atores se encontraram depois do anúncio de desfiliação de RC do PDT e dos encontros que o ex-prefeito da Capital manteve tanto com o senador Rogério Marinho quanto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, ambos do PL, como informou O POVO.

A tendência é de que, em 2026, as duas alas se enfrentem nas urnas na sucessão de Elmano. RC é cotado para postular o Governo representando a oposição, com possível apoio de União Brasil, PL e Novo.

Com negociações e conversas em andamento, o ex-gestor municipal deve comunicar em breve seu novo endereço partidário, que deve ser o União Brasil, presidido pelo ex-deputado federal Capitão Wagner.

Seja para RC ou Elmano, o Cariri é área vital na corrida pelo voto dos cearenses. Lá, por exemplo, encontra-se hoje a principal prefeitura nas mãos de um opositor: Juazeiro do Norte, sob administração de Glêdson Bezerra (Podemos).