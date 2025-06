Câmara Municipal deve ir para o Centro, mas localização ainda é avaliada

Foto: Mariana Lopes/ O POVO O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Leo Couto (PSB), em evento da CDL

A transferência da sede da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) para o Centro da cidade segue sem prazo ou local definidos. No entanto, o presidente da Casa, vereador Leo Couto (PSB), demonstrou otimismo e afirmou que “nos próximos meses" devem ser anunciadas novidades sobre a iniciativa.

“Obviamente, que a gente também pensa em trazer a Câmara para o Centro. Eu digo a vocês que tenho trabalhado intensamente, diariamente, na viabilidade da nova sede. Obviamente que depende de vários setores, nós estamos analisando alguns locais, mas eu acredito que nos próximos meses nós teremos novidades”, disse.

"Nos próximo meses, se Deus quiser e tudo der certo, a gente vai estar anunciando o local da nova sede que será no Centro", reforçou.

O presidente participou, nesta segunda-feira, 2, de um almoço com representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), onde discutiu temas como a revitalização do Centro e a requalificação de moradias na região. Segundo Couto, a mudança da sede da CMFor contribuirá para esse processo ao “gerar mais emprego, gerar mais segurança e, principalmente, aproximar a população da Câmara de Fortaleza”.

Ele destacou ainda que o desejo de transferência é antigo entre os parlamentares da Capital. “Obviamente que o prefeito Evandro vem imprimindo uma política de revitalização do Centro e a gente também não poderia sair diferente”, afirmou.

Em entrevista coletiva, Leo Couto reiterou que a mudança depende estudos técnicos. “De um terreno propício, de uma logística que seja conveniente para os vereadores e para os funcionários”, pontuou.

O presidente da CDL, Assis Cavalcante, lembrou que a proposta de levar a sede da CMFor para o Centro surgiu durante a gestão de Salmito Filho (PSB), entre 2009 e 2010, período em que foram realizados estudos preliminares entregues à Casa Legislativa.

Atualmente, a Câmara funciona no bairro Luciano Cavalcante. A transição para o local teve início durante a presidência de José Maria Couto, pai de Leo Couto, e foi concluída em 2004.

Em 2019, foi elaborado um projeto para instalar a sede no prédio do antigo Lord Hotel, em frente à Praça José de Alencar. O imóvel chegou a ser cedido pelo então governador Camilo Santana (PT), mas a pandemia da Covid-19 interrompeu o processo, que não foi retomado.

Assis Cavalcante estima que a mudança poderá atrair entre 4 mil e 5 mil pessoas diariamente à região. “A Câmara Municipal já foi no Centro de Fortaleza. No momento em que ela volta, os servidores públicos irão para o Centro, irão consumir, os vereadores também. O mais importante é que a Câmara vai ficar perto do povo”, afirmou.

Para Leo Couto, movimentação da oposição para 2026 é "normal"

Ainda durante o evento, o presidente da CMFor, aliado do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), classificou como “normais” os movimentos recentes da oposição visando as eleições de 2026.

“Obviamente que da mesma forma que a oposição se movimenta, é legal a gente ficar discutindo. Nós temos vários pré-candidatos ao Senado, candidatos ao governo. Mas tá muito longe, tem muita água para passar debaixo da ponte”, afirmou.