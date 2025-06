Deputado espera que Sarto se junte à oposição

Foto: Samuel Setubal Deputado Sargento Reginauro marcou presença em evento do PL, na última sexta-feira, 30, mesmo sendo filiado ao União Brasil

O deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil) afirmou que há, no Ceará, muitos prefeitos insatisfeitos com o governo Elmano (PT), apenas esperando uma opção viável de oposição para migrarem apoio. Para ele, é natural que o ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), junte-se à oposição.

Ao citar a importância do prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), nesta coalizão crescente de oposição no Estado, o parlamentar afirmou que o Cariri, apesar de ser berço de Camilo Santana (PT), já é uma região que tem visto crescer a rejeição ao projeto de governo hoje encabeçado pelo governador Elmano de Freitas (PT).

"Temos um prefeito de Juazeiro reeleito pela primeira vez na história por oposição ao grupo petista, ao grupo de Camilo. Então a gente tem que sair encontrando todas essas forças que estão espalhadas pelo estado. Não se iluda, tem muito prefeito insatisfeito, que quer ver uma perspectiva", afirmou.

Para ele, pode haver uma migração de prefeitos para a oposição. "Na hora que políticos entenderem que de fato esse projeto é viável, a tendência natural é o que está acontecendo já no Governo Federal, é começar a haver uma migração natural, porque se visualiza que é possível sim reverter esse quadro", explicou.

O parlamentar esteve presente, na última sexta-feira, 30, no II Simpósio de Comunicação do Partido Liberal. Reginauro também defende a união da oposição no Estado, pensando em coesão nas eleições de 2026.

"A gente precisa unir todas as forças e precisa colocar de lado qualquer diferença que possa existir ainda, por conta da eleição de prefeito, que realmente foi bastante acirrada. Mas nós temos muito mais pontos convergentes do que divergentes entre todos que estão hoje compondo esse novo cenário, essa nova articulação, uma frente ampla de oposição e certamente com os nomes que já estão anunciados, a tendência natural é que mais gente se interesse e comece a realmente declarar o seu apoio a esse projeto", explicou.

Para o deputado, é natural que novos nomes se alinhem a essa aproximação de diversas frentes de oposição, como o ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto.

"É muito natural que o prefeito Sarto, ligado diretamente a Ciro Gomes, esteja dentro desse ar. Ainda temos Eduardo Girão, não é? Temos Glêdson Bezerra em Juazeiro, uma região que realmente se colocou, se mostrou, uma região onde Camilo Santana nasceu, mas que tem hoje uma grande resistência ao seu nome", acrescentou.

Após ser derrotado no primeiro turno das últimas eleições, Sarto não se posicionou para o segundo turno. Apesar disso, parlamentares da base do então prefeito apoiaram André Fernandes (PL).