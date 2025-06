Líder do PT pede bloqueio de bens de Bolsonaro por vaquinha para Eduardo

Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados LINDBERGH Farias é líder do PT na Câmara

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, afirmou nesta segunda-feira, 2, que pedirá à Procuradoria-Geral da República (PGR) o bloqueio de bens de Jair Bolsonaro (PL). De acordo com o parlamentar, o ex-presidente promoveu uma campanha de doações de seus apoiadores e usou esses recursos para financiar a atuação de seu filho, Eduardo Bolsonaro, junto às autoridades americanas para viabilizar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O petista prestou depoimento ontem à Polícia Federal no inquérito aberto para investigar a atuação de Eduardo Bolsonaro no exterior.

"O bloqueio de bens é para o Jair Bolsonaro, porque está claro, com declarações, que ele está sustentando o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos por uma campanha de Pix, então a gente acha que isso é que está alimentando uma campanha cotidiana de ataque às instituições", disse o parlamentar do PT.

Em março, Eduardo se licenciou de seu mandato de deputado para ficar nos Estados Unidos, onde se dedica a convencer as autoridades do governo de Donald Trump a aplicar punições contra ministros do STF. Bolsonaristas consideram haver violações dos direitos humanos no tratamento dispensado pela corte aos réus da ação penal que julga a tentativa de golpe do 8 de janeiro.

Na semana passada, Eduardo Bolsonaro afirmou que a abertura de um inquérito pelo Supremo Tribunal Federal para investigar a legalidade de sua atuação nos Estados Unidos vai desgastar a relação entre autoridades brasileiras e o governo norte-americano. "(Alexandre de)Moraes e sua trupe de aloprados vão criar um grave incidente diplomático com os EUA", disse o deputado em seu perfil no X (Twitter).

Leia mais na reportagem, páginas 4 e 5