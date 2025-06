De olho em 2026, RC confirma ida para o União Brasil

Foto: FÁBIO LIMA OPOSIÇÃO se encontrou na Assembleia mais uma vez

O que já era previsto, de fato foi confirmado nesta terça-feira, 3. O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, vai se filiar ao União Brasil. O movimento começa o desenho eleitoral de 2026, já que o ex-prefeito é pre-candidato ao Governo do Ceará.

Em coletiva, RC justificou filiação ao novo partido fazendo duras críticas ao governo Elmano, classificado por ele como "inchado e quebrado". "Só quem está se dando bem nesses tempos de PT são os petistas e aliados políticos mais influentes. O governo inchado e quebrado, incapaz de, na ponta, fazer o que se precisa, mais consulta, mais exame, mais cirurgia, mais atendimento, política social e educação de fato que dê resultado em emprego e renda, e o Estado aparelhado, patrimonialista", destacou.

Para RC, o governo petista emprega aliados e poderosos. "Todo parente poderoso hoje está empregado, é impressionante como o Estado virou um espaço para poder emponderar os já poderosos e o povo está ficando de fora dessa festa. Então, por essa razão é que a gente, todos nós aqui juntos, quero registrar mais uma vez o papel de liderança que a bancada de oposição dessa casa tem tido, a gente está dando passos no sentido de fortalecer a oposição", explicou.

"Não pode ser só um projeto de mudança de partido, tem que ser de mudança radical de rumos, de compromissos, de ideais", avaliou.

O anúncio foi feito durante o Café com a Oposição desta semana, no gabinete do deputado estadual Lucinildo Frota (PDT) dentro da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). RC esteve acompanhado dos deputados estaduais de oposição, além do deputado federal Dr. Jaziel (PL) e o ex-desafeto Capitão Wagner, que comanda o União Brasil no Ceará.

A cerimônia oficial de filiação deve ocorrer ainda na primeira quinzena de junho, com presença do governador do Goiás, Ronaldo Caiado (UB), do presidente do partido Antônio Rueda e de Ciro Nogueira, presidente do PP, que agora faz federação com o União Brasil.

RC elogiou os encontros da oposição, que têm ocorrido semanalmente. "O Ceará precisava nesse momento de união, para nos defender desse tipo de retrocesso que o Estado do Ceará vem vivendo. A violência perdeu o controle, o Ceará está virando, literalmente para o pavor do nosso povo, o Rio de Janeiro", avaliou.

Roberto não esconde a intenção de concorrer ao Governo do Estado mais uma vez em 2026. Os encontros que tem tido com a oposição aos governos petistas em Fortaleza e no âmbito estadual têm acontecido semanalmente, na busca de uma unidade oposicionista em torno de uma só candidatura à direita.

Além de Roberto Cláudio, o senador Eduardo Girão (Novo) é considerado como nome do bloco conservador para a disputa. Ele disse que não quer disputar reeleição ao Senado Federal. A presença no PDT era fator que gerava desconfiança relativa ao nome de RC, já que a sigla brizolista tem alinhamento com o governo federal, em termos nacionais, além de fazer parte da base do governo Evandro Leitão (PT), em Fortaleza - com exceção do vereador PP Cell, que deseja sair do partido.

Pouco depois de anunciar desfiliação da sigla, RC se encontrou com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A entrada no União Brasil visa maior proximidade com o bloco de oposição, devendo levar consigo mais alguns parlamentares próximos, especialmente deputados estaduais.