Guimarães diz que "na hora certa" PT apresentará seu nome como pré-candidato ao Senado

Foto: FÁBIO LIMA GUIMARÃES tenta se viabilizar como candidato ao Senado

O líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), afirmou que, “na hora certa”, o PT apresentará seu nome como pré-candidato ao Senado para as eleições de 2026. “Eu espero chegar lá, nesse salãozinho azul. Não para me acomodar, mas para continuar defendendo o Ceará e os cearenses”, afirmou o petista em entrevista ao programa O POVO News 2ª edição nesta segunda-feira, 2.

Questionado sobre sua possível candidatura ao Senado, com base em dados do Instituto Paraná Pesquisas que indicam as intenções de voto, Guimarães afirmou que, normalmente, os nomes que já disputaram eleições majoritárias são os mais lembrados e que, por isso, já comemora os números obtidos.

“Eu nunca disputei um cargo majoritário. Estar com 15% é motivo de comemoração”, afirma o deputado. Última sondagem do Instituto Paraná Pesquisas aponta como favoritos ao Senado: o senador Cid Gomes (PSB), o deputado federal Eunício Oliveira (MDB) e o ex-deputado Capitão Wagner (União Brasil).

Com duas vagas em disputa em 2026, a base governista acumula nomes que tentam se viabilizar como candidatos para o Senado. Além de Guimarães, Eunício, Chiquinho Feitosa (Republicanos) e Júnior Mano (PSB) falaram do desejo de serem lançados como candidatos. Cid, por outro lado, vem afirmando que não quer tentar a reeleição e, caso o PSB tenha espaço na chapa, seu apoio será para Júnior Mano.

No campo da oposição, Eduardo Girão (Novo) também apontou a intenção que também não tentará o Senado. Ele é considerado, ao lado do ex-prefeito Roberto Cláudio (sem partido), como nome para representar a oposição em 2026 na disputa pelo Governo do Ceará.

Durante a entrevista, Guimarães ainda falou sobre a crítica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à intervenção estadunidense na soberania brasileira. Lula discursou em um evento do PSB que marcou a posse do prefeito do Recife, João Campos, na presidência do partido.

Em sua fala, o presidente fez críticas ao governo estadunidense, por suas recentes intromissões no que Lula chama de “assuntos brasileiros”. “Os Estados Unidos querem analisar o Alexandre de Moraes porque ele quer prender um cara brasileiro que está lá fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Por que ele quer criticar a Justiça brasileira? Eu nunca critiquei a Justiça deles. Faz tantas guerras, mata tanta gente e eu nunca critiquei”, afirmou.

Lula defende a soberania individual de cada país e diz que “não queremos mais Guerra Fria”. Em apoio a Lula, Guimarães afirma que o presidente está correto em lutar pela soberania e democracia de País.

“Nós não vamos nos meter na Suprema Corte dos Estados Unidos. O governo americano não tem que estar se metendo aqui”, falou o deputado.

Ainda sobre o assunto, Guimarães criticou as recentes atitudes de Eduardo Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Um deputado do PL, o filho do Bolsonaro, está infernizando a vida de ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele vai pagar por isso, pois está cometendo um crime contra a democracia, contra nossa soberania e precisa sim ser investigado por isso”, acrescentou.

