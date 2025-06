RC relata conversa com Bolsonaro por frente ampla

Foto: FÁBIO LIMA/ O POVO Oposição se reúne na Assembleia Legislativa do Ceará, com Wagner e Roberto Cláudio

Durante evento em que anunciou que irá se filiar ao União Brasil, Roberto Cláudio (sem partido) afirmou que discutiu com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a necessidade de uma frente ampla de oposição no Ceará.

RC e Bolsonaro estiveram reunidos no último dia 29, durante passagem do ex-presidente por Fortaleza. "Foi a primeira vez que eu me encontrei com o presidente, primeira vez que nós tivemos a oportunidade de conversar. O PL é uma força política hoje muito importante do Estado do Ceará. Diga-se de passagem, não há nenhuma definição ainda desse bloco, apenas uma acordada por todos nós, que é o Alcides (Fernandes) ser candidato ao Senado pelo PL", adiantou.

Segundo o ex-prefeito da capital cearense, o foco da conversa foi o Ceará. "A conversa foi sobre isso, foi sobre o Ceará, a preocupação que a gente tem tido com esse ciclo de atrasos que o Ceará tem tido e, por consequência, da necessidade de uma frente ampla, que possa ser generosa na sua composição e muito qualificada na apresentação desse projeto de mudança", explicou.

Também presente no café da oposição desta terça-feira, 3, o presidente do PL no Ceará, deputado estadual Carmelo Neto elogiou a chegada de RC ao bloco e afirmou que o encontro com Bolsonaro, na semana passada, foi bastante proveitoso. Carmelo ressaltou que há uma necessidade de que se estabeleça no Ceará uma "frente ampla anti-PT". (Marcelo Bloc e Guilherme Gonsalves)