Foto: FÁBIO LIMA Wagner diz que Camilo buscou apoio do União em troca de vaga no Senado: "Desespero"

O ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) afirmou que o ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT), buscou a alta cúpula do União Brasil para ampliar alianças no Estado em troca de uma vaga no Senado. Para Wagner, a movimentação “demonstra desespero”.

“A gente sabe que muitas vezes se oferece até o que não tem condição de entregar. Na conversa que o Camilo teve com alguns membros do União, ofereceu uma vaga de senador, que já foi prometida para sete pessoas. Aqui no Estado são duas vagas, o União seria o oitavo a ser prometido”, repreendeu.

Ele continuou: “Então isso demonstra um desespero, demonstra uma preocupação muito grande com o que a gente está construindo aqui. Em outro momento nós fomos adversários, a gente sabe que a força que o Roberto tem, a força que esse grupo tem com a chegada do Roberto aqui, então é nítida a preocupação de quem está no governo”.

A fala ocorreu em meio ao anúncio da filiação do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, ao União Brasil, feito formalmente nesta terça-feira, 3, no Café da Oposição na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).

O ex-prefeiturável ressaltou, ainda, que a postura do União Brasil é de oposição tantos nas esferas locais quanto no cenário nacional. Wagner avalia também que a preocupação do ex-governador Camilo Santana está fundamentada no fortalecimento da oposição, que agora conta com a federação União Progressista.

O ex-deputado diz, ainda, que Camilo “tenta desestabilizar” e que “ele sabe fazer isso muito bem”, mas a oposição está tranquila. “O Roberto esteve, inclusive, com o Rueda, escutou da boca do Rueda que o projeto do União Brasil e da federação é estar no campo de oposição, tanto a nível nacional, como a nível local”, afirmou. (Rogeslane Nunes/Especial para O POVO e Guilherme Gonsalves)