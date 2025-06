Deputado italiano pede revogação de cidadania de Carla Zambelli

Foto: Reprodução redes sociais de Angelo Bonelli/ ViniLoures Deputado italiano Angelo Bonelli/ deputada Carla Zambelli (PL), na tribuna da Câmara dos Deputados em Brasília

O deputado italiano Angelo Bonelli, do partido Europa Verde, encaminhou nesta quarta-feira, 4, um ofício solicitando ao governo da Itália "medidas urgentes" para extradição e revogação da dupla cidadania de Carla Zambelli (PL-SP).

O ofício foi encaminhado aos ministros dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional, do Interior e da Justiça, pedindo "para revogar a cidadania daqueles que forem condenados por crimes de golpe ou tentativa de golpe, crimes contra a humanidade, incitação à subversão violenta da ordem econômica ou social do Estado, ou à supressão violenta da ordem política e jurídica do Estado", conforme escreveu o deputado no documento.

Angelo Bonelli também mencionou no ofício a declaração de Carla Zambelli, na qual ela afirma que deixará os Estados Unidos - onde está atualmente - rumo à Itália, por acreditar ser "intocável" no país. O objetivo do deputado é impedir que a parlamentar do PL obtenha asilo político na Itália.

"A Itália arrisca se tornar um paraíso para gente condenada. Esperamos uma resposta clara do governo, no sentido de extraditar Carla Zambelli para o Brasil", escreveu Angelo Bonelli no X (antigo Twitter).

No ofício, o deputado Angelo Bonelli descreveu, em ordem cronológica, o histórico de Carla Zambelli até sua condenação para que os ministros italianos tenham "ciência" dos crimes da deputada e justificar o pedido de extradição e revogação da cidadania. (AE)