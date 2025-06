Roberto Pessoa desconversa sobre RC no União Brasil: "Depois da convenção"

Foto: Thays Maria Salles PREFEITO Roberto Pessoa e ministro Wellington Dias em evento no Maracanaú

Aliado do governador Elmano de Freitas (PT), o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil), evitou comentar sobre a filiação do ex-prefeito Roberto Cláudio ao partido dele. Em meio à articulação da oposição no Ceará, o gestor jogou a discussão para o ano que vem.

"Aqui eu sou São João, política é só depois da convenção. Quem se avexa come salgado ou insosso", rechaçou durante entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira, 9, na cidade cenográfica do São João de Maracanaú, município localizado na Região Metropolitana de Fortaleza.

Questionando sobre quem deve apoiar no Estado, Roberto Pessoa também desconversou. "Eu sou prefeito de uma cidade. Estou me preocupando em gerir essa cidade. Política é outra hora", reforçou. "Eleição é daqui a um ano e meio".

Quanto à federação do União Brasil com o Progressistas, partido que no Ceará é base do governo Elmano, o prefeito disse: "Eu não participo de nada, só gerir Maracanaú", encerrou.

Apesar de ser filiado ao União Brasil, que tem o presidente da sigla, Capitão Wagner, no campo da oposição, Pessoa e seus aliados tem aproximação com o governo Elmano. No município, sua reeleição reuniu diversos partidos e o PT, partido do governador, apoiou o prefeito na campanha de reeleição. O movimento colocou do mesmo lado ex-rivais: Roberto Pessoa e o deputado Júlio César Filho (PT).

A declaração antecedeu o lançamento do programa municipal Eu Quero Mais e a formalização da adesão do município ao programa Acredita no Primeiro Passo, do Governo Federal. O evento contou com a participação do ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

O programa Eu Quero Mais tem o objetivo de promover transformação social com atendimento personalizado, estratégias integradas de qualificação e geração de renda, além de acompanhamento contínuo por agentes sociais.

Já o programa Acredita no Primeiro Passo visa promover a autonomia socioeconômica pelo aumento da renda. No Ceará, de acordo com o MDS, o programa de microcrédito realizou 108,9 mil operações até maio deste ano. Somando à modalidade Procred (Segundo Passo), houve investimento de R$ 1,3 bilhão no referido período.

"Um município rico como Maracanaú, mas o povo ainda carente. Então, eu assumi esse compromisso de poder ajudar no orçamento com a minha experiência, com o meu conhecimento, com as minhas amizades que eu tenho em Brasília, para melhorar a vida do nosso povo, principalmente a juventude", discursou o prefeito.

Já Wellington explicou que o intuito do projeto municipal é "qualificar juntos", garantindo financiamento para quem queira empreender e as condições para crescimento desses.

"O prefeito Roberto Pessoa apresentou aqui uma proposta integrada com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) que permite trabalhar garantindo as condições de um piloto, de um programa que começa para o Brasil a partir daqui, onde podemos fazer uma meta ousada para garantir que, com as indústrias — uma região que é forte o setor de indústria — que possamos [ver] quais as vagas existentes na construção civil, na indústria têxtil, na indústria de bebidas, ou seja, de todas as áreas".

Fortaleza também aderiu ao programa Acredita no Primeiro Passo, que oferece oportunidades de emprego, capacitação e microcrédito orientado para empreendedores. Na Capital, o ministro visitou o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP). Ocasião em que assinou um termo de cooperação técnica com a Prefeitura.

Em Maracanaú, Wellington Dias conheceu o restaurante popular, o banco de alimentos da região e o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Pajuçara. Além disso, ele participou do lançamento da pedra fundamental da Casa da Mulher Brasileira na cidade.