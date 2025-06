Deputados da oposição recebem presidente do Cidadania

Foto: Joana Sales/Assessoria Queiroz Filho Café da oposição ocorreu desta vez no gabinete do deputado Queiroz Filho, na Alece

O gabinete do deputado estadual Queiroz Filho (PDT) foi o local escolhido para o café da oposição desta quarta-feira, 11, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Parlamentares da Casa que fazem oposição ao governo Elmano (PT) receberam desta vez Alexandre Pereira, presidente estadual do Cidadania e ex-secretário de Turismo e de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza.

O turismo no Ceará foi a temática da vez, em encontro avaliado pelos deputados como mais técnico do que os anteriores.

"O nosso café hoje foi técnico. As pessoas hoje se acostumaram muito com a questão política, mas a gente sempre está mesclando. Trouxemos já o ex-secretário de Saúde, trouxemos agora o ex-secretário de Turismo de Fortaleza, para passar um panorama para nós sobre a questão turística, sobre o desenvolvimento econômico", avaliou ao O POVO o deputado Cláudio Pinho (PDT).

Para o deputado Carmelo Neto (PL), discussões técnicos devem tornar-se também uma prática comum nas reuniões da oposição.

"Alexandre Pereira foi secretário de Turismo por 8 anos. E o que a oposição tem feito é isso, conversas com pessoas que já colaboraram em espaços estratégicos da administração pública, para ouvir diagnóstico, para ouvir o que foi feito no passado, como está o diagnóstico da pessoa do que está sendo feito hoje", explicou.

Além de Alexandre, estiveram presentes no evento desta manhã os deputados estaduais Antônio Henrique (PDT), Sargento Reginauro (União Brasil), Queiroz Filho (PDT), Alcides Fernandes (PL), Dra. Silvana (PL), Lucinildo Frota (PDT), Carmelo Neto (PL), Cláudio Pinho (PDT) e Felipe Mota (União Brasil).

O ex-deputado, porém, explica que a participação no evento não significa que o Cidadania, por ele presidido no Estado, tenha aderido ao movimento oposicionista. "A maioria ali são amigos meus de longa data, que conheço há muito tempo da política. Queiroz (Filho), Antônio Henrique, Reginauro... Me convidaram enquanto técnico, queriam entender um pouco mais do turismo no Ceará", explicou o ex-secretário.

Situação do Cidadania

Alexandre explicou ao O POVO como está a situação do Cidadania, local e nacionalmente. Segundo ele, o partido mantém no Ceará uma postura de independência, sem cobrar de seus afiliados postura A ou B. "Temos uma deputada estadual (Luana Régia) que vota com o governo, na Câmara de Fortaleza temos um vereador (Professor Enilson) que é vice-líder do Evandro, mas o partido em si mantém uma postura independente", explicou.

Sobre a federação que a sigla tem com o PSDB, Alexandre afirma que politicamente ela já foi destituída, embora juridicamente ainda existe oficialmente. Membro do diretório nacional do partido, ele afirma que o Cidadania busca agilizar o processo de destituição da federação junto ao Superior Tribunal Federal (STF), já que o PSDB já caminha para se fundir ao Podemos, o que não é intenção da sigla.

"A federação foi muito prejudicial para o Cidadania, acredito que para o PSDB também. Em julho haverá uma reunião da nacional, para definir os próximos passos. Eu defendo que o partido siga só, sem se federar com mais ninguém", finalizou.