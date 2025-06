Caucaia: MPCE instaura inquérito para investigar suspeita de nepotismo

Foto: Samuel Setubal Prefeito Naumi Amorim, de Caucaia

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) instalou um inquérito civil para investigar as contratações de familiares do prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), para cargos na Prefeitura do Município.

Como o O POVO havia mostrado em janeiro de 2025, Naumi Amorim montou a equipe da sua gestão nomeando parentes, como filho, irmã, sobrinhos e cunhada, para cargos em comissão ou de confiança na administração pública municipal.

Ainda em janeiro, foi instaurada a Notícia de Fato com base na matéria jornalística. A promotora de Justiça, Margarida de Carvalho Barbosa, enviou uma notificação ao prefeito para que apresentasse resposta sobre a nomeação de parentes em 10 dias úteis. No entanto, o Município postergou mais de um mês para responder ao órgão.

Em documento de resposta enviado em março de 2025, a Prefeitura argumentou que as nomeações promovidas pelo prefeito “não subsistem qualquer irregularidade configuradora de nepotismo”.

Porém, considerando a necessidade de prosseguimento das investigações, o Ministério Público converteu a Notícia de Fato em Inquérito Civil Público em 30 de maio de 2025.

Em nota sobre o caso enviada ao O POVO, o Município afirmou que não havia sido formalmente notificada sobre o inquérito e reiterou que o secretariado é formado por homens e mulheres "qualificados técnica e politicamente".

"A equipe conhece a cidade, é comprometida com as necessidades da população e foi escolhida pela experiência comprovada e perfil adequado para exercer as suas funções", apontou o texto.