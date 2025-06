Camilo: "Temos um arco de aliança que todos têm direito de reivindicar espaços"

Foto: FÁBIO LIMA/ O POVO O ministro da educação, Camilo Santana (PT), palestrou no Seminário de Gestores Públicos realizado no Centro de Eventos nesta segunda-feira, 16.

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), foi sucinto ao comentar sobre as possíveis aberturas que o PT poderia dar para outros partidos ofertarem seus candidatos. Em Seminário dos Gestores Públicos nesta segunda-feira, 16, ele afirmou: “Nós temos um arco de aliança que todos têm direito de reivindicar seus espaços, é natural na política de todos os partidos".

“Então eu defendo que quanto mais a gente puder democratizar e ter acesso na composição, nós vamos fazer, mas vamos tratar isso no momento certo”, acrescenta Camilo.

Ao ser questionado se sua declaração significa que o PT poderia abrir mão de alguma candidatura, Camilo foi curto em sua resposta: “Isso significa qualquer coisa. Significa que nós vamos discutir. Repito, não existe projeto pessoal de ninguém”.

Camilo reiterou que Elmano de Freitas (PT), atual governador do Ceará, e o senador Cid Gomes (PSB) são os únicos que têm o direito de tentar reeleição.

Cid insiste desde o início do ano que não deve se candidatar à reeleição para o Senado Federal. Ele coloca o nome de Junior Mano (PSB) para a disputa.

“Claro que o governador Elmano está no cargo, tem o direito de ir para reeleição. Então eu sempre tenho dito que ele é o único nome que tem direito de ir para reeleição, e o senador Cid que está no cargo”, destaca Camilo Santana.

“O senador Cid tem dito que não quer, vamos discutindo isso e definir quem serão os representantes que vão representar esse conjunto de partidos que nos dão sustentação para compor essa chapa no ano que vem”, finaliza o ministro.



Não é a primeira vez que o ministro comenta o cenário para 2026 e cita a conjuntura de incluir outros partidos na chapa. No começo de junho, ele afirmou que a definição de candidatos ao Senado em 2026 será tomada de forma conjunta com os aliados. As duas vagas em jogo no próximo ano são, até agora, as mais disputadas na base governista.



A fala foi citada por Cid ao também defender que, em um cenário com o PT disputando o Governo do Ceará, era "razoável" que outros partidos da base ocupassem espaços na chapa. Se o PT já tem o Governo do Estado, é razoável que mais partidos sejam contemplados. Participe na chapa com outras posições", disse em Brasília.



Após as falas, o deputado federal José Guimarães (PT) afirmou que não desistirá da pré-candidatura ao Senado."Sou pré-candidato a senador! Não vou recuar. Já recuei várias vezes em outros momentos, a pedido do Cid e do Camilo. A hora é essa, democraticamente", reforçou.