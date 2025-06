Eunício diz que preferência do MDB em 2026 será disputar vaga no Senado

Foto: FERNANDA BARROS EUNÍCIO Oliveira é presidente do MDB no Ceará

O deputado federal Eunício Oliveira (MDB) afirmou nesta segunda-feira, 16, que a preferência do MDB é disputar o Senado Federal. Ele apontou que há um entendimento do partido para os estados. No Ceará, o cargo de vice-governadora atualmente pertence à Jade Romero (MDB).

“Houve um entendimento partidário que a preferência nos estados brasileiros fosse para reforçar o Senado, onde o MDB sempre teve muita força”, afirma Eunício. Segundo o deputado, a preferência pela Câmara Alta é uma opção partidária de nível nacional.

Com a preferência do partido pelo Senado, a vaga na vice estaria aberta para ser pleiteada por outra sigla da base governista do Estado.

Ele compareceu ao Seminário de Gestores Públicos, no Centro de Eventos do Ceará. “Essa questão foi decidida não por mim, mas pelo partido a nível nacional, porque o MDB sempre teve maioria dentro do Senado. Nós vamos, com 10 senadores, para disputar essas eleições e que se avizinha para o Senado”, afirma o deputado.

Em 2026, o Ceará tem duas vagas no Senado Federal para serem disputadas. Eunício se coloca para concorrer a disputa pela base governista, assim como outros nomes.

O emedebista tirou licença da cadeira no Congresso para focar na pré-campanha e quem assumiu foi o suplente Nelinho Freitas (MDB).

“Agora tirei licença do mandato para poder, com isso, ter condições de andar por todo o Estado do Ceará. (...) Eu vou transferir amanhã o mandato, temporariamente, para o deputado Nelinho num gesto democrático, partidário para que ele possa também ouvir a sociedade e dar uma contribuição para o nosso querido partido MDB”, diz Eunício.

No início de maio, o deputado federal foi reconduzido à presidência da sigla emedebista e ficará no cargo até 2028, quando completará 30 anos de comando do partido no Ceará, desde quando ainda era o antigo PMDB, sendo o mais longevo a liderar uma agremiação no Estado.

Desde novembro o deputado já sinaliza querer disputar a vaga de senador. Menos de um mês depois das eleições municipais de 2024, Eunício afirmou que, na base estadual do Ceará, a chapa para 2026 já estaria fechada: Elmano de Freitas (PT) tentando a reeleição para governador, e Cid Gomes (PSB) e ele para as duas vagas ao Senado Federal.

Porém, outro deputado federal também vem lutando por essa vaga. José Guimarães (PT) afirmou que não desistirá da pré-candidatura na eleição de 2026. "Sou pré-candidato a senador! Não vou recuar. Já recuei várias vezes em outros momentos, a pedido do Cid e do Camilo. A hora é essa, democraticamente", declarou ao O POVO, nesta sexta-feira, 13 de junho.

Já o deputado federal Júnior Mano (PSB) é citado por Cid para disputar caso o PSB seja contemplado na montagem da chapa. O deputado não negou que tem interesse ser candidato ao cargo.

Nesta segunda-feira, 16, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), afirmou que é "natural" que os partidos da base reivindiquem espaços. “Nós temos um arco de aliança que todos têm direito de reivindicar seus espaços, é natural na política de todos os partidos", afirma o ministro. (Com informações de Rogeslane Nunes/Especial para O POVO)