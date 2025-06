Siglas menos expressivas ainda analisam se terão candidatura ao governo em 2026

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil OS prefeitos eleitos em 2024 foram empossados em janeiro de 2025

Partidos com menor representação política nos espaços de poder ainda devem aprofundar debates internos para, então, definir se terão candidatos ao cargo de governador do Ceará nas eleições gerais de 2026 ou se apoiarão nomes vinculados outras legendas.

Partidos como PCB, PSTU, Psol e Solidariedade ainda não fecharam a questão. Chico Malta (PCB), que foi escolhido como candidato do partido ao Governo do Ceará em 2022 e à Prefeitura de Fortaleza em 2024, disse que a legenda ainda dialoga internamente, mas admitiu tendência de ter um nome para representar o projeto. “Ainda estamos nesse debate sobre as eleições de 2026, mas a tendência atual é de lançar candidatura própria”, pontuou.

Zé Batista (PSTU), nome da sigla para a disputa pelo Abolição em 2022 e ao Palácio do Bispo em 2024, preferiu se manifestar posteriormente, sinalizando ainda não haver decisão sobre o tema. No ano passado, o PSTU indicou um “voto crítico” em Evandro Leitão (PT) no segundo turno das eleições na Capital, contra André Fernandes (PL).

O presidente do Psol Ceará, Alexandre Uchôa, disse ao O POVO que o partido ainda não iniciou os debates. Apesar disso, não descartou candidato próprio em 2026. “Não houve debate ainda, por consequência não podemos descartar candidatura própria nem ao governo, nem ao Senado”, declarou ao ser indagado sobre as tratativas.

Questionado sobre se enxergava alguma tendência, Uchôa declarou que a definição partirá do debate interno do Psol Ceará. “Com base no programa, e a análise concreta das forças de esquerda e o crescimento da extrema-direita no país e principalmente no Estado”.

Atualmente, o Psol ocupa cargos em secretarias tanto na gestão estadual, quanto na administração pública de Fortaleza, ambas sob o guarda-chuva do projeto liderado pelo PT. Nacionalmente, o Psol discute possibilidade de federação com o PCdoB, partido atualmente federado com petistas e com o PV.

Presidente do Solidariedade no Ceará, o ex-deputado federal Vaidon Oliveira, afirmou que a depender de si, o partido não lançará candidato e tende a apoiar a eventual candidatura do governador Elmano de Freitas (PT) à reeleição. Apesar disso, destacou que depende de negociações com outras instâncias e potenciais aliados.

“Estamos em processo de federação com o PRD, só depois conversaremos sobre isso mais a fundo. De minha parte não tenho interesse em lançar candidatura própria. Ainda não foi discutido apoio ao governo, mas de minha parte não vejo empecilho. Só precisamos alinhar com a (direção) nacional”, explicou.

Em 2022, o Ceará registrou seis candidaturas ao Palácio da Abolição. Três de partidos maiores: Elmano de Freitas, Capitão Wagner (União Brasil) e Roberto Cláudio (PDT). Além de outras três de partidos menores: Chico Malta; Zé Batista e Serley Leal (Unidade Popular). A reportagem tentou contato com interlocutores da UP, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria. A matéria será atualizada quando houve retorno.