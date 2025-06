Brasil condena ataque dos EUA e vê risco de 'danos irreversíveis'

Foto: Bryan R. Smith / AFP AMIR Saeid, embaixador do Irã na ONU, falou ao Conselho de Segurança neste domingo

O governo brasileiro condenou, no domingo, 22, o ataque dos Estados Unidos contra instalações nucleares no Irã e advertiu para possíveis "danos irreversíveis" com a escalada militar no Oriente Médio se não houver "solução diplomática", segundo nota ministério das Relações Exteriores.

O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "condena com veemência (...) ataques militares de Israel e, mais recentemente, dos Estados Unidos, contra instalações nucleares, em violação da soberania do Irã e do direito internacional", indicou o comunicado do Itamaraty.

O governo brasileiro assinalou "a urgente necessidade de solução diplomática" para evitar "danos irreversíveis para a paz e a estabilidade na região e no mundo e para o regime de não proliferação e desarmamento nuclear".

Ainda segundo a nota, o governo brasileiro reitera sua posição histórica em favor do uso exclusivo da energia nuclear para fins pacíficos e rejeita "com firmeza" qualquer forma de proliferação nuclear, especialmente em regiões marcadas por instabilidade geopolítica, como o Oriente Médio.

O Itamaraty acrescenta que o Brasil também repudia ataques recíprocos contra áreas densamente povoadas, que têm provocado crescente número de vítimas e danos inclusive a hospitais, especialmente protegidos pelo direito internacional.

"As consequências negativas da atual escalada militar podem gerar danos irreversíveis para a paz e a estabilidade na região e no mundo e para o regime de não proliferação e desarmamento nuclear", diz a nota. (Com Agência Brasil)