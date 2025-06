Dr.Júnior projeta apoio do grupo de Acilon a Júnior Mano

Foto: Reprodução/Instagram/Acilon Gonçalves e Reprodução/Instagram/Júnior Mano Elmano ao lado do prefeito Dr. Júnior (PRD), da deputada estadual Marta Gonçalves (PSB) e do secretário municipal Acilon Gonçalves (sem partido). Na outra imagem, o deputado federal Júnior Mano (PSB)

O prefeito do Eusébio, Dr. Júnior (PRD), reafirmou que o grupo de Acilon Gonçalves (sem partido), do qual faz parte, tende a permanecer alinhado ao governo Elmano de Freitas (PT) nas eleições de 2026. Em conversa com O POVO, o gestor também mencionou apoio ao hoje deputado federal Júnior Mano (PSB), que é defendido por Cid Gomes (PSB) a pleitear uma vaga ao Senado.

"Não temos discutido outro caminho senão esse. Nós temos a liderança política do Dr. Acilon, ex-prefeito, hoje secretário municipal de Educação. Temos alinhamento com o deputado Júnior Mano, que tem grandes pretensões de ser senador e é, dessa forma, que nós apoiamos. Então, creio que esse alinhamento seguirá pelos próximos anos, sim", avaliou Dr. Júnior.

A entrevista ocorreu nesta segunda-feira, 23, durante inauguração de areninha no Eusébio, município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Segundo o prefeito, há uma "intensificação" da parceria com o governismo.

"O nosso grupo é da base, sim, do governador Elmano de Freitas, e estamos muito felizes de estar intensificando essa parceria, que nos últimos dois anos tinha ficado mais afastada. Mas, não é o momento agora de permanecer afastado. Pelo contrário, nós temos intensificado essa parceria", contou Dr. Júnior.

Questionado sobre o futuro partidário de Acilon, o prefeito foi cauteloso. "Nada avançou nesse sentido. Ele é a grande liderança nossa, não só daqui como de várias cidades da Região Metropolitana. O que ele nos falou em últimas conversas é que essa decisão de qual partido irá se filiar fica para 2026".