Eduardo Diatahy lança livro em evento

Foto: FÁBIO LIMA Eduardo Diatahy Bezerra de Menezes, sociólogo, professor e escritor.

O Colégio de Estudos Avançados (CEA) da Universidade Federal do Ceará (UFC) realiza, na próxima terça-feira, 24 de junho, às 19h30min, no Auditório da Reitoria, nova edição do evento conhecido como Conferências Avançadas. No dia, o sociólogo e escritor Eduardo Diatahy Bezerra de Menezes lançará seu novo livro “Capistrano de Abreu e o Brasil redescoberto”.

A obra é um compilado de textos produzidos por Diatahy, docente titular do Departamento de Ciências Sociais e professor emérito da UFC, ao longo de mais de 20 anos.

O livro é descrito como uma coleção de textos escritos ao longo de mais de duas décadas dedicadas às múltiplas nuances do legado do historiador cearense. Artigos que percorrem aspectos como formação intelectual, multiplicidade da obra, entre outros fatores.

Nascido em Maranguape, Capistrano de Abreu viveu entre 1853 e 1927. Ele foi analista crítico do processo histórico brasileiro, baseado na investigação de fontes e em uma visão inovadora de história.

O evento contará com apresentação do professor Régis Lopes Ramos (História) e comentário editorial da professora Juliana Diniz (Direito), vice-diretora da Editora UFC. O Colégio de Estudos Avançados é um órgão da UFC vinculado à Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica (Eideia)