Elmano avalia que Conin deve ter uma votação "amplamente majoritária" na eleição do PT

Foto: AURÉLIO ALVES ELMANO de Freitas acredita em ampla maioria de Conin no PED 2025

Em meio à corrida interna do Partido dos Trabalhadores no Ceará, o governador Elmano de Freitas (PT) aponta o atual presidente do diretório estadual e candidato à reeleição, Antônio Alves Filho, o Conin, como alternativa com ampla maioria para continuar no posto.

"A gestão do companheiro Conin o credencia demais para poder ele ser aquele presidente que vai nos dirigir enquanto liderança partidária num processo que prepara o PT para as eleições de 2026, sabendo que isso é um passo importante: ter um presidente com a capacidade que ele tem, com o diálogo que ele tem", disse Elmano em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 23, durante inauguração de areninha no Eusébio, município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF)

A votação do Processo de Eleição Direta (PED) do PT ocorre no domingo, 6 de julho. No Estado, além de Conin, apoiado pelo Campo Democrático de José Guimarães, líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, a vereadora de Fortaleza Professora Adriana Almeida, concorre pelo Campo de Esquerda, grupo liderado pela deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins.

"Adriana é uma companheira muito valorosa, tem todo o direito de ser candidata a presidente do PT, tem requisitos para tal, e o companheiro Conin mostrou no último período que foi presidente, foi um grande presidente, e será também um grande presidente do PT", disse Elmano.

Na oportunidade, o chefe do Executivo estadual destacou que foi na gestão de Conin que o PT Ceará alçou o maior número de prefeitos da história partidária, além da maior bancada de deputados estaduais. Elmano citou ainda o saldo de três deputados federais "muito valorosos", um senador da República eleito, uma senadora exercendo esse mandato, além do Governo do Estado.

"Trabalhei muito no PT para nós termos uma chapa unitária. Solicitei que nós pudéssemos dialogar ao máximo, (mas) não foi possível. Então, agora acho que a mim, como governador, me cabe respeitar muito o processo interno do PT e eu tenho uma convicção, pelo que eu conheço do PT, que o Conin deve ter uma votação muito expressiva, amplamente majoritária, penso eu, pelo que eu conheço das correntes do partido, das suas lideranças", reforçou.

Elmano também ponderou "aguardar" a manifestação da base do partido para escolher presidente e membros do diretório cearense.

"Mas eu tenho absoluta convicção de que nós temos hoje no PT uma amplíssima maioria de construção do entendimento da necessidade de estarmos muito próximo do alinhamento com o governo do presidente Lula, da defesa das políticas públicas que temos feito no governo do estado e debatendo que há sempre de coisas para melhorar".