Gaudêncio diz que RC e Ciro são qualificados para concorrer

Foto: Rogeslane Nunes Café com oposição ocorreu nesta terça-feira, 24, com a presença de Dra. Silvana (PL), Antônio Henrique (PDT), Queiroz Filho (PDT), Cláudio Pinho (PDT), Sargento Reginauro (União Brasil), Lucinildo Frota (PDT), Felipe Mota (União Brasil) e Gaudêncio Lucena (PL)

O ex-vice-prefeito de Fortaleza e empresário Gaudêncio Lucena (PL) participou do café da oposição nesta terça-feira, 24, e avaliou que Roberto Cláudio “mostrou competência” e “será um excelente governador” caso seja candidato e venha a ser eleito. Sobre Ciro Gomes (PDT), Gaudêncio afirma que o político “tem todas as credenciais” e que, se for candidato, considera que “ele será um bom governador”.

O empresário destaca que Roberto Cláudio “foi um excelente prefeito de Fortaleza”. “Ele se enquadra entre os melhores prefeitos da história de Fortaleza. Ele tem todas as credenciais, ele mostrou competência, e se vier a ser candidato e se vencer as eleições, eu tenho certeza de que será um excelente governador, porque competência ele já provou”, diz Gaudêncio.

Segundo Gaudêncio, Ciro “também é uma pessoa que tem todas as credenciais”. “Um dos melhores políticos desse país, um um homem que já foi deputado estadual, prefeito de Fortaleza, governador, ministro, conhece profundamente a economia brasileira. Então ele preenche todos os requisitos, tem todas as as credenciais e, se for candidato a governador, eu tenho certeza que ele será um bom governador, como foi no passado”.

O encontro de Gaudêncio com a oposição ocorreu no gabinete do deputado Antônio Henrique (PDT), na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). Gaudêncio Lucena foi vice-prefeito no primeiro mandato de Roberto Cláudio no Paço Municipal (2013-2016), indicado por Eunício Oliveira (MDB) para compor a chapa na época. Porém, em 2016 rompeu com o então prefeito e se aliou, também como vice-prefeito, à chapa de Capitão Wagner (União Brasil).

O ex-vice-prefeito explica que foi convidado pelo grupo de deputados estaduais de oposição ao governo estadual. “Hoje eu estou falando sobre empreendedorismo, economia e mostrando os dados econômicos do Brasil, do Ceará, para que a gente discuta com bases sólidas o que nós podemos fazer diferente”, afirma.

O deputado estadual Antônio Henrique (PDT) avaliou que o ex-ministro Ciro Gomes está "muito próximo" do grupo de oposição no Ceará. Apesar de, até o momento, não haver confirmação sobre a eventual saída do PDT, o ex-senador Tasso Jereissati tem articulado uma possível filiação aliado Ciro Gomes à sigla para as eleições de 2026.

Antônio Henrique acredita que, dentro de algum tempo, as movimentações entre as duas partes devem se intensificar, mas afirmou que o presidente do PDT, André Figueiredo, negou que Ciro tenha manifestado o desejo de deixar o partido. (Com Rogeslane Nunes/Especial para O POVO)