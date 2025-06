Os bastidores na mudança na presidência do PL, com a troca de Carmelo por André Fernandes

Foto: Samuel Setubal DEPUTADOS disputam espaço dentro do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro

A deputada estadual Dra. Silvana (PL), que tirou licença médica nesta terça-feira, 24, comentou o processo interno que deixa o Partido Liberal em vias de trocar o comando no Ceará. Segundo a parlamentar, havia insatisfação com a condução do atual presidente estadual da legenda, o deputado estadual Carmelo Neto (PL), nas eleições municipais de 2024.

"Existe uma grande insatisfação durante as eleições municipais, estranhamente, dentro do partido. Então os deputados federais, dentre eles o meu marido (deputado federal Dr. Jaziel), que também estava insatisfeito", informou ao O POVO.

Silvana informou que uma reunião entre os deputados federais, em Brasília, selou o nome de André Fernandes para comandar a sigla. O PL tem três deputados federais: Jaziel, o próprio André e ainda Mateus Noronha (PL), que não estava presencialmente e entrou por telefone.

A vereadora de Fortaleza, Priscila Costa (PL), também esteve presente, por ser presidente do PL Mulher e a mais votada da Capital na eleição municipal passada. Ela é suplente de deputado federal.

Na conversa, Dr. Jaziel, Mateus Noronha e André Fernandes demonstraram insatisfação com a condução de Carmelo. Segundo a deputada, unanimemente, os presentes decidiram indicar André Fernandes para a presidência estadual do PL. A mudança seria imediata, mas, após pedido de Carmelo ao secretário-geral do partido, Rogério Marinho, foi definido um período de transição.

"Está marcado inclusive para agora, acho que é para sexta-feira. É aquele negócio da Rota 22, que o Carmelo está chamando para organizar. Eu acho que vai ser a última ação do Carmelo como presidente", acrescentou.

Dra. Silvana opinou, que ao alçar um deputado federal para a presidência estadual do partido, resolve-se uma questão hierárquica. "É complicado para o federal ser liderado por um estadual. A hierarquia estava desequilibrada mesmo".

Segundo ela, André Fernandes como presidente pacifica os deputados federais da sigla. "O PL é um partido que se movimenta em torno desses grandes nomes e o André hoje é um nome que pacifica todos os federais, não é? O André tem um bom relacionamento até aqui (Assembleia Legislativa)".

Silvana disse compreender o pedido de Carmelo para adiar a troca no comando, pois a perda da presidência foi, segundo ela, "um baque muito grande". Carmelo ainda não comentou oficialmente a decisão. Silvana informou que o deputado está viajando.

"Ele pode até dizer que não (sentiu), mas a gente sabe que sim, que para um deputado estadual que está em crescente, ser um presidente do partido era uma coisa muito grande", opinou.

Silvana também relembrou um acordo feito entre Carmelo Neto e a médica Mayra Pinheiro antes da eleição de 2024. Pelo combinado, Mayra não se candidataria à Câmara Municipal de Fortaleza e apoiaria Bella Carmelo (esposa de Carmelo). Em troca, teria o apoio dele, em 2026, para disputar uma vaga como deputada estadual. Bella foi eleita vereadora.

"A dúvida é se ele (Carmelo) vai apoiar só a Mayra ou se ele apoia também a Bella, porque a Bella está muito bem nas nas pesquisas e é considerada hoje uma puxadora de votos", questionou. (Com Rogeslane Nunes/Especial para O POVO)