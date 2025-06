3 suplentes de vereador do Avante assumem mandatos

Foto: Marcelo Bloc - O POVO Vice-prefeita Gabriella Aguiar esteve na CMFor para prestigiar a posse dos suplentes. Na foto, ao lado dos três novos vereadores e do presidente Leo Couto

Integrante da base do governo Evandro Leitão (PT) em Fortaleza, o Avante articulou com a Prefeitura de Fortaleza para que a bancada inteira passasse a ser composta por suplentes, que assumem temporariamente o mandato. O dia de ontem foi de posses na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Três suplentes de vereador assumiram, dois deles do Avante, enquanto outro é do Mobiliza.

Pelo Mobiliza, Igor Nogueira assume vaga deixada pelo licenciado Germano He-Man. Já pelo Avante, Juninho Aquino substituirá temporariamente Ana Aracapé, enquanto Cláudio Lima herda vaga temporária deixada por Pedro Matos.

Presidente municipal do Avante, o vereador Emanuel Acrízio estava licenciado, abrindo uma vaga para o suplente Marcelo Tchela.

"Eu estou retornando hoje (quarta-feira, 25), me licenciando novamente para assumir um cargo na Prefeitura, e aí o Tchela retorna à Casa novamente por mais algum tempo", explicou o parlamentar, que permanecerá agora como assessor institucional no gabinete do prefeito Evandro Leitão (PT).

"Foi uma articulação de partido, porque nós tínhamos um compromisso de todos os suplentes assumindo aí primeiro semestre. Então, nós estamos cumprindo o acordo do rodízio do partido, que é mais do que justo. Ninguém seria eleito sem um suplente", explicou ao O POVO.

Cláudio Lima assume a vaga deixada por Pedro Matos, que é suplente de deputado estadual herdou vaga temporária na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) após licença da deputada Dra. Silvana (PL).

No entanto, Cláudio só assume a vaga devido à nomeação, por parte do prefeito Evandro Leitão, de Emanuel Acrízio para cargo na Prefeitura. Caso isso não ocorresse, Cláudio ou Marcelo Tchela teriam que ficar de fora, porque Acrízio já tinha tirado o período de licença a quem tinha direito.