Caucaia: Promessa de retomada marca retorno de Naumi, mas população cobra resultados

Foto: FERNANDA BARROS Naumi Amorim ao tomar posse para o segundo mandato como prefeito de Caucaia, na Câmara Municipal

Após retornar ao cargo de prefeito, quatro anos depois da derrota na tentativa de reeleição, Naumi Amorim (PSD) chega aos primeiros seis meses do mandato falando em reconstrução de Caucaia, mas enfrentando críticas e uma série de problemas históricos de um dos maiores municípios cearenses, em área e população — em número de habitantes, fica atrás apenas da Capital.

A transição do governo Vitor Valim (PSB) para o atual foi tensa, com trocas de acusações desde os tempos do período eleitoral. Ao assumir a Prefeitura, Naumi apontou “terra arrasada”, queixando-se de dívidas milionárias que teriam sido herdadas da gestão anterior.

Renegociações de débitos com a Enel e com empresas de transporte marcaram o início do governo. O temido encerramento do programa Bora de Graça, que oferecia transporte público gratuito para a população, não veio, apesar da diminuição da oferta.

Saúde em foco

A Prefeitura de Caucaia afirma que o período até aqui foi de “retomada e reestruturação urbana”. A saúde pública foi colocada como prioridade, tendo todos os recursos arrecadados com o IPTU destinados exclusivamente ao setor.

Assim como na primeira gestão (2017-2020), Naumi assumiu o novo governo sancionando a lei que destina 100% da arrecadação do IPTU para a saúde. A medida, afirma, tem permitido acelerar reformas importantes, como as das UPAs (Centro e Jurema), do Hospital Municipal Abelardo Gadelha da Rocha (Parque Soledade) e do CAPS AD (Centro).

“Estamos trabalhando forte para cuidar da população de Caucaia e avançar em diversas áreas. Estamos buscando parcerias, investindo recursos com responsabilidade, colocando a saúde em primeiro lugar, sem esquecer de olhar para quem mais precisa. Queremos também incentivar o turismo e o desenvolvimento econômico, para gerar mais oportunidades de emprego para nossa gente”, afirmou Naumi Amorim ao O POVO.

Apesar disso, a realidade segue crítica, como aponta a empregada doméstica Patrícia dos Santos, moradora do Parque Potira II. Segundo ela, o posto de saúde do bairro, reformado não faz muito tempo, apresenta falta de remédios, escassez de médicos e teve até o horário de funcionamento reduzido.

“Eu estou tendo que tentar conseguir meus remédios para a pressão em Fortaleza. Quando vou ao posto, não tem médicos e as enfermeiras não podem receitar nada. Serviço piorou nos últimos meses”, reclama.

Educação, infraestrutura e social



Na educação, a Prefeitura afirma estar atuando para reestruturar equipes e garantir o pleno funcionamento da rede. “Já foram incorporados 523 professores concursados e 465 servidores de apoio, além de mais de mil professores temporários lotados para garantir o funcionamento da rede”, diz o prefeito, que lembra que foi dado reajuste salarial de 6,27% para professores, de 4,83% para os demais servidores, pagamento de retroativo das progressões de carreira, além do reajuste dos bolsistas do Qualifica.

A Prefeitura afirma estar focando em ações emergenciais e estruturantes, no que diz respeito à infraestrutura urbana. Obras de drenagem, limpeza de bueiros e galerias, recuperação de estradas e reforma do calçadão da Lagoa do Tabapuá são apontadas como ações realizadas até aqui.

Desde as primeiras semanas desta gestão Naumi, Caucaia foi afetada por fortes chuvas, que deixaram muitas pessoas desalojadas. O prefeito decretou emergência.

Naumi destaca ainda, na área social, o lançamento de um novo sistema de agendamento on-line para o Cadastro Único e para a emissão da Carteira de Identidade Nacional, com objetivo de redução de filas e aumento da eficiência do atendimento.

Segurança pública

Caucaia sofre com problemas de segurança pública, assim como todos os municípios cearenses. E se tornou um dos símbolos da atual crise com ataques de facções criminosas a provedores de Internet.

A Prefeitura destaca acordo de cooperação com o Governo do Estado para reforçar ações de prevenção à violência. Também foram iniciados os trâmites para o curso de formação dos aprovados no último concurso da Guarda Municipal, em parceria com a Prefeitura de Fortaleza.

"Mesmo enfrentando um cenário desafiador, com limitações impostas pelo limite prudencial e pelo decreto de contingenciamento que ainda estamos vivendo, seguimos firmes no nosso compromisso com a população de Caucaia. Estamos trabalhando para melhorar os serviços públicos prestados, valorizar nossos servidores e manter as contas do Município em dia", ressalta o prefeito.

Outras áreas

Quando o assunto é esporte, a Prefeitura destaca a criação do programa Rede Esporte, que promove escolinha gratuita de diversas modalidades esportivas. Houve ainda a realização do Primeiro Pedal de Caucaia, além do município ter sediado o Festival Paralímpico pela primeira vez.

Na agricultura, ações de preparo do solo beneficiaram mais de 200 produtores, e pescadores também receberam kits de trabalho.

Na cultura, foi inaugurada a nova sede da secretaria e lançados editais de fomento com recursos da Lei Aldir Blanc.

Na proteção animal, foram retomadas as castrações e iniciada a reforma da UPA dos Animais.

Oposição questiona falta de transparência sobre dívidas

Para Felipe Martins, advogado, jurista de Caucaia e candidato a vereador nas últimas eleições pelo PT, a gestão Naumi Amorim peca pela falta de transparência.

O advogado afirma que a Prefeitura tem realizado "reduções orçamentárias e extinções de programas sociais essenciais", sob a alegação de que é necessário equilibrar as contas públicas.

"A gente sabe que o Município de Caucaia tem bastante dívidas, inclusive dívidas que foram contraídas na primeira gestão do prefeito Naumi, como um empréstimo através do CAF, que até hoje o Município paga. Mas, mesmo assim, Caucaia tem um dos maiores orçamentos do Estado do Ceará", afirma, lamentando que, embora afirme que o Município esteja insolvente, a Prefeitura não apresente dados que comprovem isto.

Felipe aponta cortes que descaracterizaram o programa Bora de Graça (transporte público gratuito), fim do Bora Conectar (internet gratuita para periferia e alunos da rede municipal), extinção do Bora Habitar (subsídio para famílias de baixa renda comprarem material de construção) e também do Bora Pavimentar (pavimentação de vias de acesso a escolas e postos de saúde na zona rural).

"Uma gestão muito conservadora. No primeiro escalão, a gente vê uma participação muito grande do PL em cargos chaves. Tem essa diferença em relação ao primeiro mandato, que foi um mandato mais aberto, mais acolhedor", lamenta.

Nepotismo e Coronel Aginaldo

O advogado Felipe Martins (PT), candidato a vereador em Caucaia em 2024, aponta acusações de nepotismo e critica a manutenção de Cel. Aginaldo (PL) como secretário de segurança do Município.

O Ministério Público instaurou inquérito para investigar nepotismo na gestão Naumi, que investiga contratações de filho, irmã, sobrinhos e ex-cunhada. Em resposta enviado ao O POVO em março de 2025, a Prefeitura argumentou que as nomeações promovidas pelo prefeito "não subsistem qualquer irregularidade configuradora de nepotismo".

No caso de Aginaldo, candidato derrotado nas eleições de outubro de 2024, que apoiou Naumi no segundo turno e se tornou secretário municipal de Segurança Pública, a questão apontada é a manutenção do militar no cargo, mesmo estando licenciado e envolvido em caso de repercussão internacional.

O coronel é marido da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que tem prisão decretada e está foragida na Itália. Ele está licenciado do cargo desde 21 de maio, "por motivo de doença em pessoa da família".

"Mesmo depois de uma série de denúncias, mesmo depois do próprio ministro Alexandre de Moraes mencionar a possível participação do Cel. Aginaldo na logística e no financiamento dessa fuga da Carla Zambelli para a Europa. Mesmo assim, ele não exonerou o secretário, manteve o secretário no cargo, inclusive pagando o salário integral", reclama.