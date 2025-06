Leo Couto destaca atuação da Câmara no semestre

Foto: Érika Fonseca/Câmara Municipal de Fortaleza/divulgação VEREADOR Léo Couto, presidente da Câmara, elogiou os trabalhos dos vereadores

Na última sessão antes do recesso legislativo, realizada nesta quinta-feira, 26, o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMfor) vereador Leo Couto (PSB) fez um balanço das ações realizadas no primeiro semestre de 2025.

"Fomos eleitos para representar as demandas de cada fortalezense e tornar a nossa cidade mais justa e igualitária. E estamos aqui para servir ao povo de Fortaleza", afirmou Leo.

O vereador fez uma apresentação com as principais ações da Casa entre janeiro e junho de 2025. Segundo ele, mais de 8 mil proposições foram apresentadas, incluindo leis ordinárias e complementares, decretos legislativos, resoluções e requerimentos.

Foi citado a revogação da Taxa do Lixo, com a criação de um Refis a partir de emenda dos vereadores, a aprovação do reajuste para professores e servidores municipais, além da reforma administrativa na Prefeitura de Fortaleza.



Couto destacou também o que chamou de "primeira Gestão de Inclusão representativa entre os Legislativos municipais das capitais brasileiras".

Com o recesso parlamentar, as sessões plenárias ficam suspensas até o início de agosto, com a primeira prevista para o dia 05/08.