Rodrigues x Ferreira Gomes:primeiros meses pós-hegemonia em Sobral tem clima de tensão

Foto: João Victor da Costa / Especial para O POVO PREFEITO de Sobral Oscar Rodrigues assina o livro de passagem de cargo

Sob o comando de Oscar Rodrigues (União Brasil), a Prefeitura de Sobral chega aos primeiros seis meses de uma gestão eleita para por fim em uma das maiores hegemonias já vistas no Ceará.

Distante 233 km de Fortaleza, Sobral esteve por 28 anos sob o comando dos Ferreira Gomes e aliados.

Após vencer a ex-governadora Izolda Cela (PSB) em uma eleição bastante disputada, Oscar assumiu o mandato já correndo para cumprir a principal promessa de campanha: a extinção da taxa do lixo.

"Logo no início da nossa gestão, revogamos a taxa do lixo, que tanto penalizava a nossa população. Também reorganizamos o Centro de Sobral, abrindo novas áreas de estacionamento, o que possibilitou um crescimento expressivo do comércio", disse o prefeito ao O POVO.

Na educação, o prefeito apontou o reajuste salarial de 7% para os professores da rede municipal, acima do piso nacional de 6,27%.

Resíduos sólidos

Em abril, o prefeito criticou o funcionamento do Consórcio de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Sobral, após episódio em que a cidade foi impedida de realizar descarte devido a dívida de mais R$ 1,2 milhão.

Na época, Oscar Rodrigues chegou a levantar a hipótese de deixar o consórcio e relacionou a questão a problemas de gestões anteriores. "Eu sei que eu vou ser muito cobrado porque eu fiz muitas críticas e faço, eu vou ser muito cobrado, mas o meu tempo é muito pequeno, muito pequeno para fazer uma gestão corrigindo problemas anteriores, por exemplo, aqui em Sobral o lixo é todo colocado a céu aberto. Eu já tenho muitos caminhões recolhendo lixo na cidade", afirmou.

A deputada estadual de oposição Lia Gomes (PSB), licenciada do cargo para exercer a função de Secretária das Mulheres do Ceará, diz haver no Município um processo de "possível privatização da coleta de lixo".

"Existe um movimento para privatizar a coleta do lixo de Sobral, que é 100% pública. Todos os garis são funcionários, todos os caminhões compactadores pertencem à Prefeitura. E eu acho até que esse movimento de deixar a cidade mais suja, porque a Sobral tinha uma limpeza muito boa, de muita de alta qualidade, muito bem avaliada pelas pesquisas da população", afirma ao O POVO.

Dívida herdada

Em maio, a gestão municipal divulgou diagnóstico de dívida herdada da administração Ivo Gomes (PDT).

"Herdamos uma dívida superior a R$ 300 milhões da gestão anterior, mas com responsabilidade fiscal e capacidade financeira e de administrar, estamos pagando dívidas passadas. Recebemos 40 obras inacabadas da gestão anterior", afirmou o prefeito.

Ivo rebateu Oscar, afirmando que as obras do empréstimo do CAF (Banco de Desenvolvimentoda América Latina) impactaram positivamente na vida de milhares de sobralenses. Ele lembrou que o empréstimo não é dele, mas da Prefeitura, tendo sido aprovado na Câmara, com votos inclusive da oposição.

O ex-prefeito afirmou que Oscar busca desculpas para "seus fracassos".

"Seriedade e compromisso"

O prefeito de Sobral comprometeu-se com a implantação de planos de saúde para os educadores. "Estamos também fazendo reformas e requalificando a infraestrutura das escolas, que recebemos da gestão anterior em uma situação precária", acrescentou.

Focando na economia do Município, o prefeito destaca o novo distrito industrial. "Nós queremos que os comerciantes e as indústrias de Sobral se desenvolvam, porque são os verdadeiros geradores de emprego e renda da nossa cidade. Temos muito interesse também em trazer para Sobral novas indústrias, novos comércios. Estaremos de portas abertas para ajudarmos na doação de terrenos, isenção de impostos dentro das possibilidades da prefeitura para podermos melhorar nossa economia e contribuir com o desafio nacional de geração de emprego e renda", explicou.

Na saúde, ele fala na implantação dos hospitais distritais. "Também estamos viabilizando um Hospital da Criança e um Hospital da Mulher em Sobral, além da reabertura do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)", explicou o prefeito.

Como toda cidade, Sobral sofre com a violência. Nessa seara, Oscar listou as ações que a Prefeitura deverá tomar daqui para a frente. "Para fortalecer a segurança, estamos prevendo a criação de postos de segurança da guarda municipal nos distritos e nos bairros da sede. Existe ainda a proposta de criação de um centro administrativo para reunir as várias secretarias na sede e centros administrativos nos distritos", comunicou.

Na área da infraestrutura, Oscar prevê a duplicação da Avenida do Jordão e a Avenida BR/Estrada do Jordão. "Há ainda a proposta de uma Avenida do Autódromo", acrescentou.



Bate-bocas e provocações

O clima entre Oscar Rodrigues (e aliados) e a gestão anterior (e aliados) esteve quente antes, durante e depois da campanha. Oscar chegou a levar uma chupeta para provocar os adversários "chorões" e afirmou que quem manda na cidade é ele.

Irmã dos ex-prefeitos Cid e Ivo Gomes, Lia Gomes tem sido, até aqui, a principal responsável por se contrapor a Oscar. "No geral, a cidade piorou. Aumentaram muito as reclamações de falta de remédio nos postos, a cidade está mais suja", criticou ao O POVO.

Ela critica a contratação de empresas externas para serviços de contabilidade e jurídico, bem como o aumento de gratificações.

"Na gestão do Ivo, todo o trabalho de contabilidade da parte jurídica era tudo feito pelos funcionários da Prefeitura. Eles contrataram empresas a preços bem caros", acrescentou.

"É um dinheiro que está fazendo falta para a compra de medicamentos. A Santa Casa, que não é um hospital municipal, mas é administrado pela Prefeitura, piorou demais a prestação de serviços", apontou Lia.

A melhoria da Santa Casa é um dos pontos para os quais o prefeito busca solução. "Ampliamos o atendimento à população nas unidades básicas de saúde. Também resolvemos os problemas no atendimento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e estamos buscando soluções sustentáveis para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral".

Investimento em eventos

Sobral passou a investir em grandes atrações musicais para o São João. Segundo a Prefeitura, eventos de grande porte já têm gerado um "impacto positivo na economia, na cultura e na valorização das tradições locais".

No São João de Sobral e no XXIV Festival de Quadrilhas, há shows de Alok, Cláudia Leitte, Zé Vaqueiro, Xand Avião, Forró Real, Raça Negra, dentre outros.

"O tradicional Bloco dos Sujos no pré-Carnaval reuniu cerca de 40 mil pessoas, movimentando mais de R$ 4 milhões na economia local. O Sobral de Fé, evento ecumênico, reuniu entre 20 e 25 mil pessoas. O São João de Sobral tem a previsão de movimentar mais de R$ 20 milhões e gerar 1.500 vagas de trabalho temporárias", lista o prefeito Oscar.

Para Lia, os custos não condizem com a realidade financeira. "São bandas muito caras e eu acho que não cabe na realidade da cidade. Comparando com cidades do Sul e do Sudeste, Sobral tem um orçamento muito apertado e esse dinheiro vai fazer falta para o remédio no posto, para merenda escolar, para muitas coisas que a gente já está ouvindo a população reclamar".