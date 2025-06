Juazeiro: Infraestrutura e controle de gastos são alvos do 2º mandato do 1º prefeito reeleito

Foto: João Filho Tavares Prefeito Glêdson Bezerra, de Juazeiro do Norte

Único prefeito a conseguir ser reeleito até hoje em Juazeiro do Norte (CE), no Cariri, a 527 quilômetros de Fortaleza, Glêdson Bezerra (Podemos) completa os primeiros seis meses do segundo mandato destacando a liberação de verbas para investimentos em infraestrutura, além da reforma administrativa, que permitiu a redução no número de pastas da gestão.

"Eu acredito que o maior marco foi a gente ter conseguido destravar o empréstimo junto à CAF (Corporação Andina de Fomento). Nós anunciamos investimentos na ordem de R$ 100 milhões em mobilidade urbana na cidade de Juazeiro do Norte. Tanto é que as obras já foram iniciadas, vamos levar o desenvolvimento para uma área rural do Município, que já tem a área urbanizada em suas imediações. Portanto, tudo isso leva a crer que Juazeiro vai ampliar ainda mais o seu boom imobiliário, gerando ainda mais emprego, renda e desenvolvimento na nossa cidade", explica o gestor ao O POVO.

Para Bezerra, a reforma administrativa só foi possível devido à relação mais amistosa entre o poderes Executivo e Legislativo, o que permitiu a criação de uma Secretaria do Planejamento.

Glêdson relata que, no mandato anterior, havia por parte dos vereadores de oposição "uma verdadeira paranoia" no sentido de "perseguir, de cassar o mandato do prefeito".

"Isso não era uma relação minimamente civilizada. Hoje, não. Hoje as críticas existem e vão continuar a existir. As ações de fiscalização também existem. Muitas delas até com muita contundência, mas a relação é civilizada, porque me permite pensar que Juazeiro tem muito a avançar nessa relação institucional e harmônica entre os dois poderes", completa.

Glêdson comanda a maior máquina pública da oposição no Ceará — e também o maior município do Interior. Isso faz dele peça central nos movimentos para 2026. Embora cogitado, ele afirma não ter intenção de concorrer a governador neste momento e pretende concluir o mandato de prefeito.

No começo do ano, ele disse ao O POVO que, na condição de prefeito, "não pode se dar o luxo de ser oposição". Entre o fim de 2024 e o começo do primeiro semestre de 2025, houve desencontros entre ele e o governador Elmano de Freitas (PT) sobre liberação de recursos e até agenda para se encontrarem.

"Não estou em busca de alianças políticas, eu estou em busca de alianças institucionais", reforçou à época. Após reunião em abril, a solução pareceu se encaminhar.

Glêdson Bezerra menciona que, desde o final de 2024, conseguiu realizar o pagamento de cerca de R$ 14 milhões em precatórios herdados de administrações anteriores. Ele explica que, com as certidões em dia, a Prefeitura poderá receber recursos dos governos estadual e federal.

O prefeito destaca que, com as contas em ordem e com a equipe mais experiente, a expectativa é de que possa fazer um segundo mandato muito melhor do que o anterior.

"(Hoje) as dívidas são bem menores do que aquilo tudo que eu já enfrentei um dia. Então, eu acredito que com a liberação desses recursos, com as finanças bem mais em ordem e com a experiência adquirida no primeiro mandato, nós temos totais condições de avanços ainda mais significativos nesse segundo mandato", explica.





Continuidade dos problemas

Nem só de elogios vive a gestão Glêdson Bezerra. O vereador Barbosa Neto (PT) expressa insatisfação com a administração atual, destacando problemas na saúde e educação do Município.

Para Neto, há defasagem nos postos da saúde, falta de profissionais qualificados no sistema educacional, além de cuidadores em número insuficiente.

"Tem também a questão da merenda escolar. Não tem carne, é um devaneio total. Acaba sendo falta de responsabilidade, porque se o problema é de A, o problema é de B, de C, da secretaria, da empresa, de todos. O gestor tem que estar a par disso para estar resolvendo esses problemas", critica.

O parlamentar aponta falta de autocrítica por parte de alguns vereadores da situação e a ineficiência na articulação política para buscar recursos nos níveis estadual e federal, ressaltando que os "orgulhos políticos" não devem impedir a busca por melhorias para a população.

"O gestor tem de ir atrás, sim, porque foi eleito para conseguir recursos, para diminuir os anseios da população. Tem que ir atrás do governador, não importa se não se dá bem com o Governo Federal, tem que ir atrás, sim, para conseguir recursos para o município. Em resumo, acaba que peca na falta de articulação".





Maracanaú: no 20º ano do ciclo, meta é reduzir a pobreza no 2º maior PIB do Ceará

Roberto Pessoa (União Brasil) está no quarto mandato como prefeito de Maracanaú, a 25 km de Fortaleza. Ele governou por dois mandatos (2005-2012) e, em 2024, foi reeleito pela segunda vez, estando no cargo desde 1º de janeiro de 2021. Entre um momento e outro, houve dois mandatos do aliado Firmo Camurça, que foi vice de Pessoa nas duas primeiras gestões. Em 2025, o ciclo político completou 20 anos. É o mais longo domínio de um grupo entre os dez maiores municípios cearenses.

O mandato atual chega à marca dos primeiros seis meses e Roberto aponta ter, dessa vez, uma meta diferente das gestões anteriores.

"O que nós fizemos muito foi a infraestrutura, avenidas, ruas, asfalto, praças, não é? E também na educação e na saúde. Focamos muito nisso", disse ao O POVO. A meta agora é a redução da pobreza. Maracanaú tem hoje 34 mil famílias no Cadastro Único, número que surpreendeu até o próprio prefeito.

"Então, eu disse: 'Me chama meus secretários, vamos mudar isso'. Então a nossa meta é reduzir para 17 mil famílias em 4 anos. É muito desafio, mas estou contando com o Governo do Estado, com o Governo Federal. Maracanaú vai ser uma cidade-polo experimental para fazer essa mudança de marcador, no Ceará e no Brasil", prevê. Maracanaú é o segundo maior PIB do Ceará, atrás apenas de Fortaleza.

Apesar de o União Brasil ser oposição ao governo Elmano de Freitas (PT), Roberto Pessoa se aproximou do Governo do Estado. Mas também tem bom trânsito na oposição.

Roberto acredita que, com investimento no social, será possível avançar ainda mais também na educação. Para o prefeito, nesse quesito, Maracanaú é referência no Estado.

"A educação do Município é a melhor do Ceará. Sobral, com permissão de Sobral, nós estamos com o índice melhor do que de Sobral. Com todo respeito, repito".

Recentemente, Roberto Pessoa afirmou que a saúde do Município é a "menos ruim do Ceará". A fala, segundo o próprio, reflete o fato de não estar satisfeito.

"Como eu disse que é menos ruim, naturalmente é melhor. Só que é a melhor que não me agrada, não é? Então, vou focar também nesta questão", afirmou. Segundo o prefeito, será ampliado o número de UTIs no hospital municipal, assim como de leitos em geral.

Na área de cultura e lazer, a cada ano, cresce em tamanho e repercussão o São João de Maracanaú. Segundo o prefeito, o evento tem destaque também do ponto de vista do empreendedorismo, gerando mais de 3 mil empregos diretos no Município.

Um dos adversários de Roberto Pessoa nas últimas eleições municipais, em 2024, o deputado estadual Lucinildo Frota (PDT) critica o que considera falta de planejamento e despreparo.

"Nesses seis primeiros meses da gestão do atual prefeito Pessoa, é um governo que continua sem planejamento, sem cuidado com a população e que continua cometendo os mesmos erros do passado", lamenta.

Para Lucinildo, os problemas ocorrem por haver inversão de prioridades, com muito zelo com as festas juninas do Município, mas o mesmo cuidado não ocorrendo com as outras áreas.

"Não sou contra o evento do São João, mas é impressionante como há todo o cuidado com a festa, que se diz a maior do planeta, mas não se vê esse mesmo zelo com a saúde, com a educação e com a infraestrutura da cidade. Se tivesse o mesmo compromisso com essas áreas, Maracanaú já estaria em outro nível, entendeu?", compara.