Presença nas ruas e promessas em curso: Os primeiros seis meses de Evandro em Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES Evandro Leitão, prefeito de Fortaleza

A gestão Evandro Leitão (PT) em Fortaleza completa seis meses tendo como marca principal a busca por passar para a população a sensação de maior proximidade entre o gestor e os fortalezenses.

Após assumir o cargo substituindo um prefeito que tinha baixa aprovação — refletida no resultado eleitoral — o novo prefeito buscou, juntamente com sua equipe de comunicação, dar aquele "choque de gestão", rodando diariamente por diversos pontos da cidade.

"Nestes seis primeiros meses de gestão, acredito que nossa principal marca é a presença do prefeito e das equipes da Prefeitura de Fortaleza nos bairros e territórios", definiu Leitão ao O POVO.

Para o prefeito, os fortalezenses sentiam falta de uma atenção especial para com a cidade. "Durante as visitas que faço quase diariamente, olhando os olhos da população, escuto bastante as pessoas falando dessa diferença de atenção. Ainda na transição a gente se preocupou muito com a zeladoria da cidade num primeiro momento, por conta das chuvas e da possibilidade de inundações", avalia.

Segundo Leitão, os trabalhos realizados com limpeza de canais e lagoas fez com que diminuísse em 30% as ocorrências de inundações durante o período chuvoso do primeiro semestre de 2025.

Taxa do lixo

Um dos principais assuntos abordados durante a campanha eleitoral que o elegeu, a corrida para por fim à taxa do lixo foi, conforme prometido, a primeira medida administrativa tomada por Evandro ao assumir a Prefeitura.

"Eu também destaco o fim da taxa do lixo, como primeira medida administrativa, mesmo diante de um trabalho muito forte de contenção orçamentária, buscando recuperar as finanças do município para viabilizar as entregas", relembra o prefeito, trazendo de volta a discussão sobre dívidas herdadas da gestão anterior, tanto exploradas durante a transição em 2024 e os primeiros meses de 2025.

Foco na saúde

Evandro Leitão destaca ainda, nesses primeiros meses de gestão, avanços realizados na saúde de Fortaleza, "a despeito dos cortes orçamentários, de termos nossa Capag (Capacidade de Pagamento, indicador de saúde fiscal) rebaixada para nota C".

A Prefeitura conseguiu, segundo o prefeito, normalizar o fornecimento de remédios nos postos e garantiu investimentos em parceria com o Governo Federal e o Governo do Estado, em um alinhamento muito destacado como importante já no período eleitoral.

"A entrega de quatro postos de saúde reformados, ampliação do IJF e, além disso, proporcionamos a transmutação dos servidores da extinta Fagifor, que passaram a compor os quadros da Secretaria Municipal da Saúde, uma demanda antiga da categoria", relembra Leitão, acrescentando que vem sendo feita uma reforma e ampliação do Instituto Dr. José Frota (IJF) e do Hospital Nossa Senhora da Conceição.

Festas e obras

Mesmo ainda no início dos trabalhos à frente do Executivo municipal, Evandro Leitão orgulhosamente destaca o que chama de descentralização das festividades do Carnaval e do São João.

"Eventos totalmente democráticos, sem camarotes ou front-stage, levando grandes shows para bairros como Parangaba, Conjunto Ceará e José Walter", relembra.

O prefeito ressalta também a retomada de obras que haviam sido paralisadas na gestão anterior, como reformas de postos de saúde, praças, lagoas e construção de creches e areninhas.

"Um esforço de investimento e organização da gestão para seguirmos entregando as melhorias que os fortalezenses merecem. Hoje temos cerca de 180 obras retomadas", divulga.

Desafios pela frente

O prefeito da Capital aponta desafios que terão que ser superados ao longo do tempo gerindo a cidade. Segundo ele, Fortaleza ainda passa por um momento de reestruturação, reorganização financeira, que permitirá avanços e a realização de entregas dos compromissos firmados durante a campanha.

"Eu considero que os maiores desafios têm sido o déficit herdado na educação infantil — que está bem abaixo do que desejamos — a luta para regularizar os medicamentos nos postos e a baixa capacidade de investimento da Prefeitura neste primeiro ano", avalia, acrescentando que com o planejamento que vem sendo feito será possível avançar bem mais já no segundo semestre.

Promessas adiadas

A questão financeira foi a justificativa apontada pela Prefeitura para o adiamento para 2026 de duas medidas prometidas durante a campanha, a extensão do passe livre estudantil para o fim de semana, assim como o desconto no Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) para motocicletas de baixa cilindrada.

Alinhamento com a Câmara Municipal

Durante os primeiros meses de 2025, Evandro Leitão ampliou o número de aliados na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Dessa forma, a base do governo, que já era maioria na Casa, passou a contar também com boa parte dos vereadores filiados ao PDT, que não apoiaram o petista durante a campanha eleitoral.

Para Leo Couto (PSB), presidente da CMFor, o diálogo próximo com os vereadores e diversos setores da sociedade permitiu que fossem realizados avanços importantes já nesse início de gestão.

"Desde que assumiu a Prefeitura, o prefeito Evandro tem focado na reestruturação da cidade, principalmente dos bairros mais vulneráveis. Somente neste primeiro semestre, o prefeito já revogou leis aprovadas na gestão anterior que flexibilizavam a ocupação de áreas verdes de Fortaleza; fez uma reforma administrativa que criou pastas importantes e devolveu autonomia às Regionais, para que elas possam executar com celeridade serviços à população, como tapa-buracos, limpeza de lagoas, canais e pontos de lixo; implementou reajuste para os servidores e tem reabastecido os medicamentos nos postos de saúde", explicita ao O POVO.

Opositor diz que só duas coisas melhoraram em relação a Sarto

Candidato derrotado nas últimas eleições municipais, Capitão Wagner (União Brasil) admite uma melhora em duas áreas da gestão municipal, mas aponta problemas na questão da saúde.

"Duas áreas da gestão melhoraram, a articulação política e a comunicação da Prefeitura. O restante é mais do mesmo. Infelizmente, os remédios continuam faltando nos postos de saúde, a gente vê uma grande dificuldade na área, sendo que a própria secretária de Saúde renunciou ao cargo com um curto espaço de tempo, Socorro Martins", avalia ao O POVO.

Wagner prossegue afirmando que servidores da Saúde ameaçam paralisar as atividades, há falta de insumos básicos para procedimentos, além de o IJF estar ainda passando por sérios problemas.

Para o ex-deputado, a "cidade continua muito suja". "Lembro na campanha, quando o candidato Evandro prometeu que ia limpar a cidade, que ia acabar com os pontos de lixo. Infelizmente, a gente não viu muito avanço nessa área", protesta.

O presidente do União Brasil no Ceará cutuca o prefeito, lembrando que foi prometido que, com o alinhamento das três esferas do Executivo, Município, Estado e União, a população seria beneficiada em diversas áreas, como na segurança pública.

"Infelizmente também foi só mais uma promessa. A gente tem visto as areninhas, que foram um símbolo da gestão municipal, criadas pelo Roberto Cláudio, serem transformadas em campos de guerra. Era um campo de prática esportiva e hoje são campos de guerra, onde facções têm executado jovens inocentes muitas vezes", critica.

Por fim, Wagner reclama da má iluminação pública em Fortaleza. "A cidade continua muito escura. Em termos de cuidados com a cidade, a gente não viu praticamente nenhum avanço", aponta.