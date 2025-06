Grupos do PT intensificam agendas na reta final pela disputa do comando da sigla

Foto: Nut Pereira/Assessoria Campo de Esquerda Professora Adriana Almeida e Mari Lacerda em feijoada com militantes no Conjunto Esperança

No dia 6 de julho, domingo próximo, petistas de todo o Brasil participarão do processo interno que vai definir os presidentes das instâncias municipais, zonais, estaduais e da nacional do Partido dos Trabalhadores. Além destes postos, os filiados vão votar nas chapas que vão compor diretórios, executivas e espaços nos Conselhos Fiscais e das Comissões de Ética e Disciplina.

Com a proximidade do Processo de Eleição Direta (PED), os candidatos no Ceará intensificam a agenda de campanha, em busca de mostrar força na reta final.

Pelo Estado

Antônio Filho, o Conin, intensificou as visitas às bases do partido em todo o Estado. Em maio, ele deixou o comando da Regional I de Fortaleza, justamente para focar na campanha. Na sexta-feira, 4, o candidato à presidência do PT Nacional, Edinho Silva, irá participar de evento no Estado ao lado do grupo.

"Estamos visitando as bases em todo o Estado. Sábado, 28, fizemos uma grande plenária em Crateús com a presença do governador Elmano, prefeitos, deputados e a militância da região", informou ao O POVO.

A agenda não para na semana final de campanha. "Essa semana iremos a Itapipoca, Cascavel e, na sexta, receberemos o Edinho Silva, candidato à presidência nacional, para a plenária de encerramento da nossa campanha, na sede do PT, com a presença de Camilo, Evandro, Guimarães e outras lideranças do Estado", adiantou.

Reuniões com militância

Antônio Carlos, que disputa a presidência do partido em Fortaleza, afirmou que continuará com agenda de reuniões e rodas de conversa com a militância petista pelos bairros da cidade. "Tem sido assim, já há mais de um mês, é manter essa toada", explicou.

Candidatas respectivamente à presidência do PT no Estado e em Fortaleza, Adriana Almeida e Mari Lacerda fizeram no último domingo, 29, uma feijoada com filiados no Conjunto Esperança. No sábado, 28, Adriana promoveu um ato regional no município de Cascavel.

As candidatas, que apoiam Rui Falcão na disputa nacional, deverão realizar até sexta-feira uma plenária final de encerramento de campanha.

Adriana Almeida e Mari Lacerda participam de feijoada com militância Crédito: Nut Pereira/Assessoria Campo de Esquerda Reunião com Antônio Carlos na Granja Portugal, no último sábado, 28 Crédito: Arquivo Pessoal/Antônio Carlos Governador Elmano de Freitas participou de evento com Conin, em Crateús Crédito: Reprodução/Instagram Conin

Nomes da disputa



Na disputa estadual, Adriana Almeida e Antônio Alves Filho (Conin) disputam a presidência, com quatro chapas inscritas no site do PED: Virar À Esquerda, Partido Livre Democrático e de Esquerda, Esquerda Popular e Socialista e, por fim, Derrotar a Extrema Direita e Avançar na Construção do Novo Ceará.

Na Capital, Mari Lacerda, Eudes Baima e Antônio Carlos concorrem para presidente, tendo quatro chapas: Virar À Esquerda, Campo Popular, Campo de Democrático e Partido Livre Democrático e de Esquerda.

Acordos e desacordos

O Campo Democrático, liderado por José Guimarães (PT), e o Campo Popular, composto de aliados do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), do governador Elmano de Freitas (PT) e do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), chegaram a um acordo para retirarem suas chapas e apresentarem uma unificada para o diretório estadual.

As lideranças se encontraram no final de maio e firmaram aliança para lançar Antônio Filho, o Conin, a presidência do PT Ceará e chapa única para o diretório, formada por membros dos dois campos. Em Fortaleza, o Campo Popular lançou o nome do ex-deputado Antônio Carlos, que recebeu posteriormente o apoio do Campo Democrático.

O diálogo entre os dois blocos também se estendeu ao Campo de Esquerda, liderado pela deputada federal Luizianne Lins (PT). O grupo foi sondado, conforme nomes do PT, porém, a ala decidiu por manter candidaturas próprias, lançando as vereadoras Professora Adriana Almeida (PT) e Mari Lacerda (PT) para as direções do PT Ceará e Fortaleza, respectivamente.

Eleição interna do PT

Nacional

Edinho Silva

Romênio Pereira

Rui Falcão

Valter Pomar

Estadual

Adriana Almeida

Antônio Alves Filho

Fortaleza

Antônio Carlos

Eudes Baima

Mari Lacerda

As eleições serão realizadas em

todos os diretórios municipais, no dia 6 de julho, das 9

às 17 horas