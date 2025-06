Ozires crê em retorno de Ciro ao PSDB para ser candidato ao Governo do Ceará

Foto: FERNANDA BARROS OZIRES Pontes é prefeito de Massapê e presidente do PSDB no Ceará

O presidente estadual do PSDB, Ozires Pontes, prefeito de Massapê, acredita que Ciro Gomes irá se filiar ao partido. Ele destaca a relação histórica entre Ciro e o ex-governador Tasso Jereissati como fator central dessa possibilidade.

"O Ciro não tem como ficar mais no PDT. O Ciro fundou o PSDB com o Tasso. Já foi do PSDB e todo mundo sabe da grande admiração que um nutre pelo outro. E essa admiração foi uma amizade fortíssima durante muitos e muitos anos", relembra ao O POVO.

Em entrevista, Ozires projeta Ciro como um nome forte para disputar o Governo do Estado em 2026, com apoio de siglas do centro e da direita.

Ele aponta que o movimento de retorno de Ciro ao PSDB tem articulação nacional e visa as eleições de 2026. "Isso está sendo conduzido pelo Tasso e pelo presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo. O Ciro vem para ser candidato ao governo", finaliza.

Aliança antiga

Filho do ex-senador Luiz Pontes (PSDB), Ozires lembra que a aliança entre Tasso e Ciro começou em 1984, ainda durante o processo de redemocratização. Em 1986, ambos estiveram juntos na campanha vitoriosa que levou Tasso ao Governo do Ceará.

“O Tasso venceu enfrentando três coronéis, foi uma virada histórica. Não houve mudança tão grande como a daquela época, quando um grupo novo derrotou nomes tradicionais da política”, afirma, em referência a Adauto Bezerra, César Cals e Virgílio Távora.

Dois anos depois, Tasso apoiou Ciro para a Prefeitura de Fortaleza. “Quem foi que ele escolheu para ser prefeito? Ciro Gomes. Um menino, na época”, recorda. Ciro assumiu o cargo em 1989, aos 31 anos.

Mais adiante, o apoio se repetiria: Tasso, ao fim de seu mandato - não existia reeleição na época - lançou Ciro como candidato ao Governo do Estado em 1990. "Ele pegou o Ciro para ser prefeito, ele não pegou nenhum jovem desses empresários também da altura dele, economicamente, para disputar o governo em 90, quando o mandato dele acabou. Quem é que ele fez? Ele tirou o Ciro, só com 2 anos como prefeito, botou para o governo", afirma, completando que Tasso "bota fé no Ciro desde sempre".

Reaproximação após afastamento

Ozires reconhece que a relação entre os dois teve um período de distanciamento. “Houve divergência, todo mundo sabe. Mas, após as últimas eleições, eles voltaram a se encontrar com frequência”, revela.

Ciro disputando o governo?

Segundo Ozires, pesquisas internas indicariam que Ciro tem forte presença no cenário estadual. "Eu vou lhe dizer, a onda hoje no Ceará é Ciro Gomes. O Ciro Gomes está muito bem posicionado. As pessoas (do governo) estão super preocupadas com esse efeito", afirma.

Ele também usa uma metáfora conhecida para tratar da imprevisibilidade política: “A política é igual a nuvem. Um dia está em um canto, no outro está do lado oposto. Muda rápido”, diz.

Para ele, a situação para o PT no Brasil está difícil, pois a população enxerga como final de um ciclo. "Eu estou vendo que mudou. O Ceará quer o Ciro, isso está notório em todas as pesquisas de intenção de voto, que é o Ciro em todas as regiões", reafirma.

Direita disposta a apoiar Ciro

Embora enxergue o PSDB e Ciro como de centro, Ozires acredita que a direita está unida no projeto de apoiar o ex-ministro.

“A direita quer votar no Ciro, com vontade. Reuni até um grupo de bolsonaristas, dos mais radicais, que chama de extrema-direita. Eles querem votar no Ciro, eles confiam no Ciro, eles confiam na capacidade administrativa do Ciro", garante.

Para ele, as gestões de Tasso e Ciro continuam sendo referência. "Se voltarem juntos, podem fazer o governo mais inovador e ajustado que o Ceará já teve. São visionários, têm inteligência acima da média", elogia.

Tradição política e planos pessoais

Ozires também falou sobre sua trajetória e os planos políticos. Aos 44 anos, diz ter herdado o "sangue político" da família.

"Meu avô tinha três irmãos, e os quatro eram deputados na mesma legislatura. Eu larguei os negócios, meus irmãos continuam, e agora faço política 24 horas em Massapê. Pretendo seguir carreira. Quem sabe chegar onde meu pai ou meu avô chegaram?", questiona.

Ciro presidente do PSDB no Ceará?

O prefeito afirma que abriria mão da presidência estadual do PSDB em favor de Ciro, caso ele entre no partido. "Sou presidente do partido. Sou prefeito de Massapê, acho que eu estou numa missão em Massapê. O Ciro vindo, eu passo a presidência para ele. Não houve pedido, não houve imposição, pelo contrário, o Ciro me quer bem, gosta de mim, tem história com meu pai", explica.