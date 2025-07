Marido Carla Zambelli, Coronel Aginaldo pede exoneração de pasta na Prefeitura de Caucaia

Foto: Reprodução redes sociais CORONEL Aginaldo apoiou Naumi no segundo turno

Coronel Aginaldo (PL) pediu exoneração da Secretaria de Segurança Pública de Caucaia. A informação foi compartilhada nesta segunda-feira, 30, pelo prefeito Naumi Amorim (PSD).

Aginaldo estava afastado da pasta desde 21 de maio "por motivo de doença em pessoa da família", conforme informou à gestão em junho, e, após dois pedidos de licença, deveria voltar ao cargo nesta terça-feira, 1º. Contudo, ele pediu exoneração.

O primeiro retorno era previsto para o dia 30 de maio. No entanto, Aginaldo formalizou novo pedido de licença, de 30 dias, "a fim de acompanhar um familiar em tratamento de saúde". O secretário adjunto, Marcos Sena, assumiu a pasta da Segurança.

"Quero agradecer ao coronel pelos serviços prestados e pelo trabalho realizado à frente da nossa segurança. Reafirmo que seguimos firmes com o nosso compromisso de garantir mais segurança para toda a população da nossa Caucaia", escreveu o prefeito.

A situação ocorre em meio à viagem ao Exterior da esposa dele, a deputada federal Carla Zambelli (PL). Zambelli é considerada foragida pela Justiça, porque deixou o país após ser condenada a 10 anos de prisão em caso sobre violação do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O nome da parlamentar já consta, inclusive, na lista de difusão vermelha da Interpol. Ela teve passaportes, bens e vencimentos bloqueados após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou ainda a prisão de Carla Zambelli.



Após a saída do Brasil, a assessoria de comunicação da parlamentar confirmou que Aginaldo estava com ela no exterior.

Aginaldo foi adversário de Naumi no primeiro turno da eleição para a Prefeitura de Caucaia no ano passado. Ele teve apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, mas não chegou ao segundo turno. Ficou em quarto e último lugar, com 12,26% dos votos.

No segundo turno, Aginaldo apoiou Naumi contra Waldemir Catanho (PT), candidato do prefeito Vitor Valim (PSB). Em dezembro, Aginaldo foi anunciado para comandar a pasta na gestão de Naumi.



Ele é coronel da Polícia Militar do Ceará e ex-diretor da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP). Ele deixou o comando da Força Nacional em 2022 para concorrer a deputado federal pelo Ceará, filiado ao partido de Bolsonaro, mas não foi eleito.



Leia nota de Naumi na íntegra

"Amigos, informo a todos que o coronel Aginaldo pediu exoneração do cargo de secretário municipal de Segurança Pública, e sua saída está sendo publicada na edição desta segunda-feira do Diário Oficial.

Quero agradecer ao coronel pelos serviços prestados e pelo trabalho realizado à frente da nossa segurança. Reafirmo que seguimos firmes com o nosso compromisso de garantir mais segurança para toda a população da nossa Caucaia".