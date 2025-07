Governo pede aprovação para indenizar por área do Polo Industrial Automotivo

Foto: José Leomar/Alece DEPUTADOS vão votar o pedido do governador

Começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) mensagem do Poder Executivo estadual que autoriza o pagamento de indenizações por desapropriações e desapossamentos ligados à implantação do Polo Industrial Automotivo do Ceará, em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). É possível que as mensagem seja votada já sessão desta quarta-feira, 2.

Segundo o deputado estadual Guilherme Sampaio (PT), líder do governo Elmano na Casa, a implementação do polo automotivo na Região Metropolitana de Fortaleza terá um "impacto muito forte" no Produto Interno Bruto (PIB) do Estado do Ceará.

"Só a implantação do polo vai proporcionar um aumento estimado do PIB na cidade de Horizonte da ordem de 17,6%. Um aumento de R$ 500 milhões no PIB do Estado do Ceará. Nessa primeira fase, 250 empregos diretos", explicou durante a sessão plenária.

Explica Sampaio que o projeto autoriza o Governo do Estado a indenizar os poceiros dos terrenos que são vizinhos ao polo automotivo, que funcionará na fábrica da antiga Troller.

"Esse terreno, que já foi desapropriado pelo Governo do Estado do Ceará por R$ 29 milhões, que será adquirido pela empresa operadora desse polo e agora se agrega, com essa indenização, a um terreno ainda maior de 400.000 m², que permitirá a expansão futura", argumentou.