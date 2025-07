MDB e Republicanos têm possibilidade de formar federação de olho em 2026

Foto: João Filho Tavares DANNIEL Oliveira, deputado estadual do MDB

O deputado estadual Danniel Oliveira (MDB) defendeu que uma eventual federação com o Republicanos fortalecerá o MDB para a eleições de 2026 e tornaria a sigla mais atrativa para novas filiações.

"Há uma grande possibilidade de uma federação com o Republicanos. Se isso acontecer, eu acredito que nós vamos virar o partido mais atraente do Ceará. Eu digo atraente para que as pessoas possam se filiar, para serem candidatos a deputado estadual ou a federal", disse.

A declaração foi dada ao O POVO durante evento promovido pelo MDB Ceará, realizado no último dia 27, em Fortaleza. Danniel, que é sobrinho do deputado federal e presidente do MDB cearense, Eunício Oliveira, disse que a candidatura do tio ao Senado é prioridade do partido no ano que vem.

Com ou sem a federação, os partidos políticos buscam formas de ampliar as bancadas na Câmara e no Senado Federal. Para Danniel, as expectativas do MDB já são boas e, caso haja mesmo a federação com o Republicanos, ficarão ainda melhores.

"Acredito que, a preço de hoje, sem federar com o Republicanos, nós já estamos trabalhando para ter, com muita tranquilidade, três deputados federais eleitos. Estaduais, nós temos três. Com muita tranquilidade, a gente faria quatro. E, se federar, acredito que a gente vai trabalhar para seis", projetou.

O deputado afirmou que as negociações têm sido trabalhadas com muita tranquilidade, mas "com energia como se fosse 2026".

Chiquinho suplente de Eunício?

A possível aliança entre MDB e Republicanos também poderá impactar a disputa pelo Senado em 2026. Isto porque, além de Eunício - que já foi presidente do Congresso - o ex-senador Chiquinho Feitosa, também já se colocou dentre os pré-candidatos da base do governador Elmano (PT).

Presidente do Republicanos no Ceará, Chiquinho foi suplente de Tasso Jereissati (PSDB), chegando a assumir o cargo entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022, quando Tasso esteve licenciado. Nos bastidores, ventila-se articulação para que Chiquinho entre na chapa como suplente de Eunício.

O POVO tentou contato com Chiquinho Feitosa, mas até a publicação da matéria, não houve resposta. Caso haja retorno, o material será atualizado.



Sem precipitação

Para o ex-deputado federal Aldo Rebelo (MDB), presente no evento da sigla em Fortaleza, os partidos buscam uma alternativa de federação para fortalecer projetos estaduais.

Ele cita a recente federação envolvendo PP e União Brasil, criando um "protagonismo muito forte, com bancadas muito grandes", mas alerta para diferenças que precisam ser levadas em consideração.

"Os outros (partidos) também vão procurar encontrar um caminho, o MDB também vai procurar, mas isso tem que ser visto com paciência, porque tem as diferenças nos estados que precisam ser administradas. Qualquer precipitação pode gerar inclusive o efeito não desejado, mas é uma busca natural", afirmou ao O POVO.

Com informações da repórter Thays Maria Salles