Governo federal não pagou verbas de emendas para 12 parlamentares do Ceará

Foto: LEONARDO SÁ/SENADO Sede do Congresso Nacional; Governo Federal não pagou valores de emendas em 2025 para 12 dos 22 deputados federais cearenses

Após a informação de que o Governo Federal não havia pagado, até o dia 24 de junho, nenhuma parte de emendas parlamentares deste ano de 347 congressistas, sendo 303 deputados federais e 44 senadores, O POVO levantou como está a situação dos parlamentares cearenses na Câmara e no Senado.

Ao todo, 76 parlamentares não tiveram os recursos reservados para suas emendas até a véspera da votação do Congresso que derrubou o decreto de aumento de alíquotas do IOF. De acordo com o painel de emendas do portal Siga Brasil (Senado), até a última segunda-feira, dia 30 de junho, 11 deputados federais cearenses e uma senadora não tinham nenhum valor de emendas executado em 2025.

A lista acima contém a presença de parlamentares do PP, PSD e MDB, partidos que, ao lado do União Brasil, compõem o "núcleo duro" dos partidos de centro/direita que ajudam a compor a base de apoio ao governo no Congresso.

Levantamento do Estadão/Broadcast aponta que 165 congressistas desses partidos não receberam nenhuma parte ainda das emendas pagas, até então, em 2025. É justamente nesses partidos, parte do dito Centrão, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem enfrentado mais dificuldade de relações.

Em relação às emendas parlamentares, os termos "empenhado", "executado" e "pago" referem-se a diferentes etapas. O empenho é o registro da despesa, quando se reserva o dinheiro para um determinado fim. A execução ocorre quando o serviço é, de fato, prestado ou o bem é entregue, e o valor é confirmado. Já o pagamento é a transferência efetiva do valor ao credor.

Cinco deputados federais não tinham sequer valores empenhados até o fim de junho. Curiosamente, há parlamentares figuras do próprio Partido dos Trabalhadores, assim como de partidos da base aliada (PSB), partidos com proximidade ideológica (PDT), além de siglas com presença no governo, mesmo que oficialmente não acompanhem a gestão em todas as pautas (MDB e PSD).

Dentre os congressistas cearenses que tiveram verbas de emendas executadas em 2025, estão quatro deputados federais do União Brasil: Danilo Forte, Dayany Bittencourt, Fernanda Pessoa e Moses Rodrigues.

Entre os deputados do MDB, Eunício Oliveira recebeu, enquanto Yury do Paredão, ainda não. O PSD não teve parlamentares cearenses agraciados até aqui pela liberação de verbas de emendas. Único parlamentar do PP, o deputado AJ Albuquerque também não teve verbas liberadas .

Dentre os partidos que fazem oposição ao governo Lula, três deputados do PL e o senador Eduardo Girão (Novo) tiveram verbas de emendas liberadas em 2025. Do Partido Liberal, Dr. Jaziel, Matheus Noronha e Tadeu Oliveira (suplente que exerceu mandato) foram agraciados, diferentemente de André Fernandes.

Apesar de serem do partido do presidente Lula, dentre os congressistas do PT no Ceará, apenas José Guimarães, líder do governo na Câmara, teve verbas de emendas liberadas este ano. A senadora Augusta Brito e os deputados federais José Airton e Luizianne Lins ainda estão zerados.

Pelo PSB, que compõe a base do governo, o deputado Júnior Mano ainda não teve verbas liberadas, diferentemente do senador Cid Gomes, com valores já liberados em 2025.

Mesmo tendo deixado de compor oficialmente a base de Lula, mas ainda constantemente votando com o governo, o PDT teve verbas de emendas liberadas para quatro deputados federais cearenses.

Eduardo Bismarck, que está licenciado para exercer o cargo de secretário de Turismo do Ceará, não teve emendas liberadas. André Figueiredo, Idilvan Alencar (licenciado para ser secretário em Fortaleza), Mauro Filho e Robério Monteiro já constam como tendo liberação efetuada de emendas.