Camilo e Edinho fazem acenos à possibilidade de Guimarães ser candidato ao Senado

Foto: Júnior Linhares/Divulgação/Ascom Deputado José Guimarães PLENÁRIA do PED 2025 com Edinho Silva

Candidato no Processo de Eleição Direta (PED) do PT, Edinho Silva projetou José Guimarães, líder do governo na Câmara dos Deputados, como o nome do PT Ceará a disputar uma cadeira do Senado Federal nas eleições de 2026. Segundo ele, a candidatura tem apoio do ministro da Educação, Camilo Santana. Edinho tem chances de ser eleito presidente nacional do PT.

"Nós temos aqui um governador, o Elmano de Freitas; o Evandro Leitão, que é o prefeito da nossa Capital. Portanto, são lideranças que precisam ser ouvidas. Agora, eu ouvi do próprio ministro Camilo, que o nosso deputado federal, líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães, é o nosso candidato ao Senado aqui no Ceará", disse Edinho em entrevista coletiva antes de plenária realizada nesta sexta-feira, 4, na sede do PT Ceará, em Fortaleza.

"Nós partimos desse debate, que o José Guimarães é o nosso candidato ao Senado. A partir daí, claro, ouvindo os aliados, valorizando os aliados, vamos compor a nossa tática eleitoral", completou.

Camilo Santana foi cauteloso ao comentar sobre o assunto em outra coletiva de imprensa realizada no mesmo evento. “Cada partido apresenta seus nomes, como o PT tem o nome do Guimarães, como o PSB tem o nome do Cid Gomes, como o MDB tem o nome do Eunício Oliveira”, ponderou o ministro.

Quanto ao líder do governo Lula, Camilo falou: “Guimarães é um grande companheiro, um grande nome. Merece todo o espaço de ser candidato, mas, claro, vamos definir tudo isso ao longo [do tempo]. Nós estamos agora na eleição do PED”, repeliu.

Guimarães, por sua vez, reafirmou disposição. “Eu estou entregue ao projeto do PT aqui no Estado e, evidentemente, é o nosso projeto de governo do Elmano, do ministro Camilo. Eu nunca deixei de atender aquilo que o PT considera que é fundamental. Portanto, eu estou à disposição do PT, como eu digo: coração quente, cabeça fria para enfrentarmos a disputa de 2026 aqui no Ceará”.

Ao defender foco nas reeleições do presidente Lula e do governador Elmano, Camilo foi questionado sobre a possibilidade de abrir espaço ao União Brasil, com o nome do deputado federal Moses Rodrigues sendo ventilado.

"Tem espaço para dialogar com todo mundo. Isso não quer dizer absolutamente nada, né? Como sempre fizemos, vamos dialogando, construindo caminhos para fortalecer o projeto que está em curso no Ceará, que é exitoso", disso.



Na oportunidade, Edinho também comentou sobre a disputa pelo Planalto. “Nosso candidato em 2026 será o presidente Lula. Não há plano B”, cravou.

Contudo, ele também classificou Camilo como "uma grande liderança nacional". "Hoje, uma liderança de visibilidade. Eu mesmo disse isso a ele. Para mim, o Camilo é uma liderança que representa, inclusive, o projeto de futuro do Brasil, como nós temos outros nomes, né? Mas, sem dúvida alguma que o Camilo está entre esses nomes”.

PED 2025

Edinho cumpriu plenária no Ceará em data próxima à eleição interna. No próximo domingo, 6, o Partido dos Trabalhadores (PT) define, por meio do Processo de Eleição Direta (PED) quem comandará a sigla nos âmbitos municipal, estadual e nacional. O grupo de Guimarães defende a reeleição de Antônio Alves Filho, o Conin, para o diretório estadual. Para Fortaleza, o ex-deputado Antônio Carlos é candidato apoiado por Camilo Santana.

Também concorrem as vereadoras professora Adriana Almeida e Mari Lacerda, respectivamente, ao PT Ceará e Fortaleza. Elas são apoiadas pelo Campo de Esquerda, que tem como liderança a deputada federal e ex-prefeita, Luizianne Lins.