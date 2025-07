RC defende "frente ampla" contra o PT no Ceará

Foto: João Filho Tavares FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 06.06..2025: Visita do ex prefeito de Fortaleza Roberto Claudio ao Jornal OPOVO.(JoaoFilho Tavares O POVO)

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (União Brasil), disse ao O POVO nesta quinta-feira, 3, que o principal objetivo da oposição no Ceará é construir uma frente ampla contra o que classificou como “domínio do PT” no Estado.



“O mais importante, como eu disse, a esse momento agora é essa nossa união”, declarou. E completou dizendo que sua pré-candidatura ao governo em 2026 não é "obsessiva" e que está disposto a abrir mão de ser candidato em nome do projeto coletivo.



“Eu não faço dessa minha pré-candidatura nenhuma obsessão, não. Muito pelo contrário, eu acho que o mais importante a esse momento é a gente celebrar essa união, construir um projeto com ideias novas mesmo”, completou o ex-prefeito ao comentar sobre a possibilidade candidatura de Ciro Gomes (PDT) ou de Capitão Wagner (União).



Segundo Roberto Cláudio, a frente de oposição reúne siglas como PL, União Brasil, PSDB, Avante e até membros do PDT. Embora esses partidos tenham diferenças, ele diz que há um consenso em torno da crítica à condução do governo petista no Ceará. “Tem uma grande afinidade em comum, que é a preocupação com os rumos que o Ceará vem trilhando sob o domínio total do PT”, disse.



O objetivo, segundo Roberto Cláudio, é elaborar um projeto político alternativo. “Um projeto de novas ideias, novas propostas e novas pessoas que possam sinalizar um caminho de mudança”, explicou. A formação de uma chapa competitiva viria em etapa posterior, após o amadurecimento da aliança.



O ex-prefeito também reafirmou que sua filiação ao União Brasil está definida, e que aguarda apenas a formalização da federação com o Progressistas. “Foi isso que foi combinado com a direção nacional e estadual da União Brasil. A decisão já foi tomada, inclusive já anunciei publicamente”, pontuou.



Sobre Ciro Gomes, esclareceu que, até o momento, ele continua filiado ao PDT. “Não sinalizou publicamente nenhum outro movimento partidário”, observou, apesar dos diversos rumores de mudança para o PSDB.



Roberto Cláudio evitou fazer qualquer declaração que indicasse preferência por um nome para liderar a chapa da oposição. “Mais à frente a gente constrói a chapa que seja a mais competitiva, a que mais una e a que sinalize para o povo mais capacidade de administrar bem o Ceará”, frisou.



Ele também minimizou as diferenças ideológicas internas entre os partidos da frente, incluindo o bolsonarismo presente em parte dos aliados. “É mais importante a união do que as diferenças nesse momento”, resumiu.



Para o ex-prefeito, o eleitorado cearense está frustrado com as promessas não cumpridas do PT, o que cria um terreno fértil para a oposição. “O que o Ceará tá recebendo é um castigo do PT”, disse, em referência ao resultado das últimas eleições, que deram vitórias ao partido em todos os níveis.